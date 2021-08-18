يمنع علامات الشيخوخة.. 4 فوائد مذهلة للتوت للحفاظ على صحة الجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتاج المرأة عادة بعد سن الأربعين، إلى الاهتمام بتناول الفواكه الطبيعية والغنية بالماء والفيتامينات المختلفة، للعناية بالبشرة، ما يجعلها إكسيرًا لبشرة رطبة ومتوهجة، بحسب الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، في تصريحات صحفية، إذ تقول إن التوت يعد من الفواكه المليئة بمضادات الأكسدة، ما يعني أن تضمينه في وصفات العناية بالبشرة والروتين الخاص بكِ سيوفر مجموعة كاملة من الفوائد، بما في ذلك الحماية من التلوث ومكافحة الشيخوخة.

وأوضحت استشاري التغذية، أن التوت، بمحتواه العالي من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمواد المغذية، يعد غذاء خارقا بالنسبة للبشرة، إذ يساعد على تغذية البشرة وتنشيطها بعمق، إذ إنه مصدرا رائعا لفيتامين A وC وE، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 و-6 و-9 الدهنية.

فوائد التوت للجلد

غني بمضادات الأكسدة:

بتركيزه العالي من مضادات الأكسدة، يعتبر التوت أحد أكثر المكونات فعالية لمحاربة الجذور الحرة التي تنتج بسبب التلوث والإجهاد والعوامل البيئية الضارة الأخرى، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت أيضًا، على زيادة كفاءة الامتصاص الخلوي للعناصر الغذائية.

تقليل ظهور التجاعيد وتجديد خلايا الجلد:

مع تقدمنا ​​في العمر، تميل بشرتنا إلى أن تصبح أكثر جفافا، حيث تصبح طبقة البشرة أضعف وعرضة لفقدان رطوبتها، ويعد التوت غني بفيتامين A وC، لذلك فهو عامل رائع لمكافحة الشيخوخة.

تحفيز إنتاج الكولاجين:

يُعرف الكولاجين بأنه اللبنة الأساسية للجلد، وهو مسؤول عن جعل بشرتنا ممتلئة ومتجددة، ويعزز التوت من إنتاج الكولاجين، الذي يرطب البشرة ويشدها، كما يحتوي التوت أيضًا على الماغنيسيوم الذي ينظم تجديد الخلايا وإصلاح الجلد.

مضاد للالتهابات:

التوت غني بخصائصه المضادة للالتهابات، كما أنه رائع في مكافحة حب الشباب والبثور، حيث تساعد الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في التوت في الاحتفاظ بالرطوبة مع تلطيف وتنعيم نسيج الجلد.