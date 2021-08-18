زيت حبة البركة.. فوائد لا تعد ولا تحصى للإنسان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر الحبة السوداء أو ما تعرف بـ «حبة البركة» من الأعشاب الطبيعية المفيدة والتي تحتوي على فوائد كثيرة لجسم الإنسان، حيث تعمل على حماية جهاز المناعة في جسم الإنسان ضد الفيروسات والميكروبات وغيرها من الاعتداءات الخارجية، وذلك من خلال شبكة معقدة من الخلايا والبروتينات التي توفر مزيجًا من القدرات الهجومية القوية جنبًا إلى جنب مع آليات دفاعية قوية لجهاز المناعة.

يعزز مناعة الجسم بشكل طبيعي

ويعتبر زيت الحبة السوداء من العناصر التي تعزز المناعة بشكل طبيعي، حيث يقدم مجموعة من الفوائد الغذائية إلى جانب استخداماته العديدة حيث يعتبر من الزيوت المفيدة للشعر والبشرة.

كما يحتوي زيت حبة البركة على العديد من الأحماض الدهنية، مثل حمض الأوليك واللينوليك والبالمتيك والميريستيك، التي تتميز بمستوياتها العالية من النيجيلون والثيموكينون والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والجزيئات النشطة الأخرى، وذلك حسبما نقلت «العربية» عن موقع «أونلي ماي هيلث».

خبيرة التغذية تانايا سارما، قالت إن زيت الحبة السوداء يساعد في تعزيز المناعة نظرًا لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

كما أنه غني بالأحماض الدهنية والأساسية ويحارب الجذور الحرة ويحتوي على الثيموكينون TQ والثيموهيدروكينون THQ، كما أنه يعزز إنتاج الخلايا الطبيعية القاتلة للفيروسات والميكروبات.

منجم فوائد ومفيد للمعدة

ويعتبر زيت حبة البركة منجم فوائد حيث يساعد على تخفيف مشاكل المعدة، ويعالج عسر الهضم والغازات، كما يعالج الإمساك، بالاضافة إلى فاعليته في الوقاية من المراحل المبكرة من سرطان القولون.

كما يساعد زيت حبة البركة في خفض ارتفاع ضغط الدم لأن أحماضه الدهنية تقلل كمية الكوليسترول الضار في الدم، كما يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يساعد في فقدان الوزن

ولزيت حبة البركة دور هام في زيادة فقدان الوزن والوقاية من الإصابة من السمنة، حيث يحفز نظام التمثيل الغذائي، ولا يسمح للدهون بالاستقرار في الجسم.

ولزيت الحبة السوداء دور في الوقاية من الإصابة بالسرطان نظرًا لأن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الحبة السوداء يمكن أن تساعد في منع تكوين الأورام السرطانية، حيث تحارب مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة في النظام التي تساعد الخلايا السرطانية على النمو.

يمنع الالتهابات البكتيرية ويعالج التهابات المفاصل

كما يمنع زيت حبة البركة الالتهابات البكتيرية إذ يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تساعد الجسم على محاربة أي عدوى بكتيرية بالاضافة لدوره الفعال في الوقاية من الإصابة بداء السكري، لأن زيت الحبة السوداء يعزز وظيفة البنكرياس ويحل محل خلايا بيتا في الجسم، وأن ذلك يساعد على الوقاية من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2.

كما يساعد زيت حبة البركة في تقليل التهاب المفاصل، لاحتوائه على الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة، ويؤدي دهانه موضعيًا على الأطراف إلى تخفيف الألم، لذلك يحرص البعض على دهان زيت حبة البركة خاصة من يعانوا من آلام والتهاب المفاصل.