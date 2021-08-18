سلالة دلتا كورونا والأطفال.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الحفاظ على سلامتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ ظهور فيروس كورونا الجديد، كانت المتغيرات الناشئة الجديدة مصدر قلق كبير للباحثين وعامة الناس على حد سواء، مع إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) أن متغير دلتا خطير، فمن الصواب افتراض أن سلالة الفيروس المعنية أكثر عدوى وقابلة للانتقال من أي متغيرات سابقة أخرى.

وأثار الارتفاع في عدد حالات متغير دلتا قلق السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم وحثت أيضًا الهيئات الصحية على إصدار إرشادات محدثة لـ كوفيد، حيث لا يؤثر المتغير على البالغين فحسب، بل يؤثر على الأطفال أيضًا.

نظرًا لأن معظم الأطفال لم يتلقوا لقاحات كوفيد الخاصة بهم بعد، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس وظهور الأعراض ونقله إلى أشخاص آخرين.

في إطار ذلك نستعرض كيف يسبب متغير دلتا مشاكل خطيرة لدى الأطفال، وفقا لموقع timesofindia.

متغير دلتا قابل للانتقال بدرجة كبيرة وأكثر إثارة للقلق

جميع المتغيرات في البداية "متغيرات مثيرة للاهتمام"، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يُعرف الكثير عنها ويتعمق العلماء في الجوانب المختلفة للفيروس.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن متغير دلتا مثير للقلق (VOC) ، من خلال تقييم مقارن، حيث مرتبط بما يلي:

- زيادة قابلية الانتقال أو التغيير الضار في علم وباء كورونا

- زيادة الضراوة أو تغير في عرض المرض السريري

- انخفاض فعالية تدابير الصحة العامة والاجتماعية أو التشخيصات واللقاحات والعلاجات المتاحة.

فيما يتعلق بهذه الشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، فقد أطلق على متغير دلتا اسم "متغير مثير للقلق'' ، نظرًا لأنه أكثر قابلية للانتقال، ويرتبط بكمية فيروس كبيرة، ويقال إنه يقاوم المناعة التي يسببها اللقاح.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أيضًا، أن متغير دلتا معدي أكثر من ضعف المتغيرات السابقة ويمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة في الأشخاص غير المطعمين، بما في ذلك الأطفال.

هل الأطفال عرضة لمتغير دلتا؟

تمامًا مثل البالغين، فإن الأطفال عرضة للإصابة بفيروس كورونا،على الصعيد العالمي، كان هناك ارتفاع في عدد الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بمتغير دلتا، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 94 ألف حالة إصابة بـ كورونا للأطفال في غضون أسبوع، يشير هذا إلى أن الأطفال هم أيضًا عرضة للإصابة بسلالات وطفرات الفيروس الجديدة.

أعراض متغير دلتا التي يجب الانتباه لها عند الأطفال

قد تنتقل أعراض كورونا من عدوى خفيفة إلى معتدلة وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض خطيرة.

قد تكون أعراض متغير دلتا مختلفة قليلاً، في حين أن السعال وفقدان الرائحة أقل شيوعًا مع متغير دلتا، فإن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى هي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في حالات متغير دلتا.

بصرف النظر عن ذلك، بالنسبة للأطفال، ظلت الزيادة في عدد حالات متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال (MIS-C) ، مصدر قلق للآباء في جميع أنحاء العالم، قد تشمل الأعراض:

- صداع

- ألم المفاصل

- قئ وغثيان

- وجع بطن

- ألم صدر

- إعياء.

كيف تحافظ على أطفالك من متغير دلتا؟

نظرًا لأن بعض الدول فقط وافقت على تطعيم الأطفال، فإن البعض لم يحصل بعد على التفويض، ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لحماية أطفالك من متغير دلتا هي اتباع السلوك المناسب لـ كوفيد.

إن ارتداء القناع، وممارسة النظافة الصحيحة لليدين، والبقاء في المنزل، والحفاظ على التباعد الاجتماعي أمر في غاية الأهمية.

خلال هذه الأوقات الحرجة، من المهم أيضًا التأكد من أنك تعتني بصحة طفلك العقلية.