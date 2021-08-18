الامارات | الأردن: مكافأة 15 ألف دولار لمن يجد هذا الكلب الضائع !.. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: مكافأة 15 ألف دولار لمن يجد هذا الكلب الضائع !.. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، الثلاثاء، صورا تظهر كلبا (رعد جريت دان) ضائع في منطقة تل الرمان في العاصمة الأردنية عمان.

وبحسب موقع رؤيا الإخباري وما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وضع صاحبه مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دينار (حوالي 15 الف دولار) لمن يجد الكلب.

وقال صاحب الكلب في اعلانه أن (الكلب معه ربو ولا يستطيع العيش أكثر من يومين في الشارع.

وفي سياق متصل كانت شابة أردنية قد رصدت مكافأة مالية لمن يساعدها في العثور على قطها المفقود منذ أيام بإحدى مناطق العاصمة عمّان.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، صورا للقط المفقود وقالوا إنه فقد بجانب إحدى المدارس بمنطقة أم السماق في العاصمة عمان.

وأوضحت مالكة القط، أن عمره 9 شهور ومن يجده له مكافأة مالية.

وفي قصة آخرى، عرض شاب أردني، قطته "رحمة" وصغارها، للتبني بداعي السفر للخارج من أجل العمل، ووضع شروطا محددة لكل من يرغب بذلك.

ولفت الشاب الأردني إلى عدم وجود شخص معيل لقططه في منزله الواقع بمحافظة المفرق.

وقال إن اسم القطة "الأم رحمة ، ذكية كثير ، بترد على اسمها ، و بتعرف تفتح ايد الباب ، بتجاوب على كلمة"تعال" و بتيجي ركض، و على كلمة "انزل" في حال كانت طالعة مكان عالي و كلمة" لأ "في حال تصرفت تصرف خاطىء او قربت من شي بالبيت".

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