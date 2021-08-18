الامارات | القرية العالمية تعلن عن عروض وتحسينات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تعلن عن عروض وتحسينات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن عروض جديدة تعزز تجربة النافورة الراقصة، وتحسينات سيشهدها «السوق العائم» الشهير مع بداية موسمها الــ26.

ويعد السوق العائم وجهة مفضّلة لعشاق تذوق المأكولات منذ تأسيسه في 2018، يقّدم لهم قائمة متنوعة من الوجبات والنكهات الآسيوية الغنية. وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بزيارة السوق العائم في موقعه الجديد مع مساحة أكبر وخلفية رائعة لنافورة القرية العالمية الشهيرة، التي ستشهد بدورها عروض نارية جديدة ومسرح مميز للعروض الترفيهية الحية.

وقال مدير أول – علاقات الضيوف في القرية العالمية، مهند إسحاق: «نسعى دائماً في الوجهة إلى تقديم تجارب جديدة وفريدة لضيوفنا في كل موسم. وبعد تألق السوق العائم خلال المواسم السابقة في الموقع الأساسي، ليغدو وجهة مفضلة لضيوفنا من عشاق التلذذ بالنكهات العالمية، يسعدنا الإعلان عن موقعه الجديد في قلب القرية العالمية ليستمتع الضيوف بمساحة أكبر وتجارب جديدة رائعة».

وأضاف «حرصنا أيضاً على تعزيز تجربة النافورة الراقصة في بحيرة القرية العالمية لتضم عرض ناري مميز ومسرح جديد لتقديم أروع العروض الترفيهية. ويعتبر هذا الإعلان أحدث الإضافات على القائمة الكبيرة من التجارب الجديدة والتحسينات على البنية التحتية التي يعمل الفريق عليها للإنطلاق بالموسم السادس والعشرين في أكتوبر المقبل».

وسينقل «السوق العائم» إلى موقعه الجديد على ضفاف البحيرة المتمركزة في قلب القرية العالمية، والتي ستشهد أيضاً عروضاً نارية جديدة وإضافة مجسّم لتنّين عملاق يضم مسرح متميز لتقديم عروض ترفيهية حية وذكريات لا تنسى للضيوف.

وستتوافر في الموقع مقاعد أكثر عبر مساحة أكبر لتعزيز راحة الضيوف الحاضرين في المكان، والاستمتاع بوجباتهم المفضلة، مع مشاهدة باقة من العروض المائية والنارية والترفيهية في البحيرة.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 26 أكتوبر المقبل، إذ ترحب القرية العالمية بضيوفها لمدة 167 يوماً في عالم من الروائع.

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