الامارات | لمحبي «الصديق الوفي».. هذه فوائد النزهة الطويلة مع الكلب

شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبي «الصديق الوفي».. هذه فوائد النزهة الطويلة مع الكلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - القيام بنزهة طويلة سيراً على الأقدام برفقة كلب يمكن أن تكون تجربة مجزية، تعمّق العلاقة بين «الصديق الوفي» ومالكه.. ولكن يجب التأكد من بعض الأمور لضمان أن يسير كل شيء على أفضل حال.

ويجب أخذ الوضع البدني للكلب في الحسبان عند التخطيط لنزهه سيراً على الأقدام، وأيضاً تجنب المسارات الصخرية أو المنحدرة. كما أن التخطيط المتعلق بالمسار يجب أن يؤخذ في الحسبان، فيما يتعلق بوجود موارد مياه نظيفة وآمنة على طول المسار حتى يشرب منها الكلب. وإذا لم يكن هناك، على المرء أن يتأكد من إحضار ما يكفي من مياه للكلب، وأن يخطط لكثير من الاستراحات القصيرة للترطيب.

ويجب حماية الكلاب من أشعة الشمس القوية إذا ما تسنى ذلك، ويجب على المالك الانتباه لأي أسلاك كهربائية على طول المسار.

وبحسب المنطقة التي سيتم السير فيها، قد يكون هناك مسارات تأخذك عبر المراعي إذ ترتع الماشية، مثل الأبقار أو الخراف. ويجب تجنب مثل تلك المسارات إذا أمكن، ولكن إن لم يتسن ذلك قم بالسير عبر المراعي بهدء وبسرعة قدر المستطاع.

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