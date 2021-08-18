7 هدايا مناسبة لتقديمها لطلاب الثانوية العامة احتفالا بنتيجتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - نور جمال

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، يبحث العديد عن تقديم أفضل الهدايا للطلاب كمكافأة لمجهودهم طوال العام، ووفقاً لموقع "insider" إليكم بعض أفكار الهدايا لتقديمها وهي:

ماكينة القهوة:

يعتاد معظم طلاب الثانوية العامة على شرب القهوة، فهي من المشروبات الأساسية في هذه المرحلة فهي تساعدهم على التركيز والسهر واسترجاع المعلومات، لذلك تعتبر هدية مناسبة للنجاح.

لوحة حائط:

هدية مناسبة وجديدة لهم، في هذه المرحلة يمر الطلاب بالكثير من الذكريات خاصة في هذه السنة، لذلك ستكون فكرة جيدة لتعليق صورهم عليها.

علبة شوكولاتة:

هدية تقليدية ولكنها جميلة في نفس الوقت، وتكون هدية موفقة عند الزيارة بدلا من المال.

موبايل جديد:

معظم الأهل في هذه السنة يعطون لأولادهم هواتف قديمة لكي يركزوا على المذاكرة بشكل أفضل ولا يوجد شيء يعوقعم، فتكون فكرة مناسبة وسيفرحون بها.

بلاي ستيشن أو أكس بوكس:

جميع الأولاد يحبون البلاي ستيشن ويجلسون عليه لساعات.

مكواة فرد الشعر للبنات:

في هذه المرحلة تعتبر فترة انتقالية لهم، ويتجهزون لدخول الجامعة، فتكون فكرة جيدة ومناسبة لهم.

سلسلة فضية للبنات:

البنات يحببن السلاسل الفضة، ويمكن أيضاً وضع أسمائهن عليها تكون مميزة أكثر بهذه الطريقة.