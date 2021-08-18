الامارات | غذاء خارق.. خبراء تغذية: الأناناس «سوبر فوود» للصحة

شكرا لقرائتكم خبر عن غذاء خارق.. خبراء تغذية: الأناناس «سوبر فوود» للصحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف خبراء تغذية الأناناس بأنه يعد غذاءً خارقاً (سوبر فوود) لما يتمتع به من فوائد جمّة للصحة.

وقال خبراء المركز الاتحادي للتغذية إن الأناناس يعد كنزاً من المعادن؛ إذ يزخر بالحديد والنحاس والمنجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك، بالإضافة إلى فيتامين C المهم للتمتع بمناعة قوية.

كما يحتوي الأناناس على إنزيم «بروميلين»، الذي يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة العمليات الالتهابية في الجسم المصاحبة للعديد من الأمراض مثل الروماتيزم والسكري.

ويعمل هذا الإنزيم أيضاً على تنشيط عملية الهضم، وتحسين امتصاص البروتينات وتحسين عملية سريان الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الأناناس في الحفاظ على الرشاقة؛ لأنه قليل السعرات الحرارية من ناحية، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، من ناحية أخرى.

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