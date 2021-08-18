منجم فوائد للمرأة.. علماء يتوصلون لعصير طبيعي يؤخر الشيخوخة ويرطب الجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثيرون من مرض ارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول في الدم، حيث تعتبر هذه الأمراض من أكثر أمراض العصر انتشارًا، وتكمن خطورتها في أنها تسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الأمراض.

وينتشر مرض ارتفاع ضغط الدم في مصر، حيث يلجأ الكثيرون لتناول بعض المشروبات الطبيعية مثل الكاركاديه البارد وغيرها للحد من ارتفاع ضغط الدم.

كما تبحث النساء التي تعاني من ضغط الدم المرتفع والكولسترول، وغيرهم على وصفات طبيعية لتأخير علامات تمدد البشرة وظهور الخطوط وعلامات الشيخوخة.

ووفقا لتقرير لـ«سكاي نيوز» عربية، فقد توصل العلماء إلى عصير طبيعي يمكنه خفض ضغط الدم والكوليسترول ويغذي البشرة والشعر ويؤخر علامات الشيخوخة، كما يلي:

الكرفس يخفض ضغط الدم

بعض خبراء التغذية اكتشفوا عصيرا جديدا يمكنه خفض ضغط الدم ونسبة الكوليسترول عند تناوله بكثيرة حيث يمكنك عمل عصير لـ «الكرفس» والذي يعتبر مصدر جيد لفيتامينات كثيرة مثل A و B و C و K، كما يحتوي على مزيج من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في خفض الالتهابات.

خبيرة التغذية ليبرتي ميلز، اعتبرت أن الكرفس من الأطعمة الخارقة مضيفة في تصريحات لـ «سكاي نيوز» أن الكرفس غني بمستويات عالية من الكومارين، وهو مركب يمكنه المساعدة في تقليل هرمونات التوتر في الجسم، وتقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم.

يحتوي على مضادات أكسدة

وأوضحت ميلز أن الكرفس يحتوي على أحد مضادات الأكسدة «الكومارين»، والذي يعزز نشاط خلايا الدم البيضاء الضرورية للحفاظ على نظام المناعة وصحته، وأن ذلك هو السبب في اعتقاد الكثيرين أنه قادر على مكافحة الإلتهابات.

وكشفت ميلز التأثير الفسيولوجي للكرافس حيث يحتوي على مادة كيميائية تسمى فثاليدات، يمكنها إرخاء أنسجة جدران الشرايين وتقليل ضغط الدم، لافتة إلى أن العديد من الدراسات وجدت أن مستخلص بذور الكرفس قد يخفض ضغط الدم عن طريق الحد من تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، ويمكن أن يعمل على تقليل الكوليسترول، عن طريق تضخيم أحماض الستيرويد وإفراز الصفراء.

وأشارت إلى أن أن شرب الكرفس يقلل من نسبة الكوليسترول الضار، كما توصلت دراسة أجريت على الفئران، أن مستخلص الكرفس يقلل من تركيز الكوليسترول الضار.

يؤخر الشيخوخة ومفيد للبشرة والجلد

وكشفت أخصائية التغذية عن فوائد أخرى للكرفس خاصة للمرأة حيث يساعد على تأخير الشيخوخة نظرًا لأنه يحسن نسيج الجلد، ويوفر عناصر مضادة للشيخوخة مثل فيتامينات «ك وسي».

وتحدثت ميلز عن مميزات أخرى لعصير الكرفس حيث يمكن أن يعمل على ترطيب الجسم نظرًا لاحتوائه على 95% من الماء، ويجعل الجلد طري ولامع.

مصدر للكولاجين ويقي من السكري ويخفض الوزن

فوائد أخرى للكرفس للمرأة حيث يحتوي كوب الكرفس على 16% من فيتامين سي ويفيد ذلك البشرة ويغذيها بالكولاجين اللازم لنضارة البشرة وحيويتها.

يفيد الكرفس في الوقاية من مرض السكري حيث يعتبر مصدر جيد للألياف الغذائية التي قد تساعد في الوقاية من السكري، كما تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الكرفس، على تنظيم ارتفاع السكر في الدم، وذلك بحسب دراسة أجريت على الفئران وتوصلت إلى أن مستخلص بذور الكرفس، يحسن مستويات الإنسولين والجلوكوز ويقلل أيضا من وزنهم ويزيد من نشاط الإنزيم المضاد للأكسدة، مما يجعل الكرفس من كنوز المواد الطبيعية للمرأة والرجل على السواء.