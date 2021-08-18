عادت للمشهد بسبب طالبان.. من هي الموناليزا الأفغانية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ السيدة الأفغانية شربات جولا الشهيرة بـ «الموناليزا»، وذلك بعد ساعات من سيطرة طالبان على الأمور في البلاد، حيث تداول مغردون الصورة، معتبرين أنها تعكس المرأة الأفغانية وجمالها ومقارنتها ببؤس الواقع الذي تنتظره السيدات الأفغانيات تحت حكم التنظيم.

التقطت عام 1985

وظهرت الصورة المتداولة لـ«الموناليزا الأفغانية» أول مرة على غلاف مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» في عام 1985 في أحد المخيمات الخاصة بالنساء الأفغانيات وظلت الصورة مجهولة رغم انتشارها بشكل واسع طيلة السنوات الماضية بالنسبة للكثير من الناس كانت مجرد مراهقة بعيون خضراء ترتدي وشاحًا أحمر بينما تحدق بحدة إلى اتجاه الكاميرا.

من هي شربات جولا؟

وتعتبر شربات جولا المعروفة بـ«الموناليزا الأفغانية» شاهدة على قصة الصراع في بلادها، فكلما جدَّت أحداث في هذا البلد الذي يعاني عادت صورتها الشهيرة مع كل مناسبة، حيث التقط المصور الأمريكي ستيف ماكوري صورة شربات سنة 1984 وكانت طفلة بعمر 12 عامًا في أحد المخيمات الخاصة باللاجئين أثناء الاحتلال السوفييتي حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

اهتمام واسع بالحديث عن أوضاع المرأة الأفغانية

وتصدر الحديث عن وضع المرأة الأفغانية اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سيطرة تنظيم طالبان على البلاد، حيث دخلت طفلة أفغانية في نوبة بكاء شديدة للتعبير عن حزنها الشديد لما آلت إليه بلادها، مؤكدة أنها ستواجه مستقبلاً قاتماً في ظل حكم التنظيم الذي ينتشر أفراده على نطاق واسع، وسط مخاوف وتحذيرات من «انتزاع» حقوق المرأة.

وشهدت الأيام الماضية سقوط مساحات شاسعة من أفغانستان في يد حركة طالبان وهو ما أثار حالة كبيرة من القلق بين أوساط محلية وعالمية، وتفاعلت الفتاة التي لم تكشف عن هويتها مع ما يحدث من تطورات في بلادها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث ظهرت وهي تبكي بشدة في مقطع فيديو قصير.