بعد الجدل حول ارتدائه.. كيف تحدثت الراقصة دينا عن الحجاب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الضجة والجدل أثارتها الراقصة الاستعراضية دينا، خلال الساعات الماضية، حين نشرت عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورها بالحجاب والعباءة البيضاء معلقة عليها «قريبًا».

حالة الجدل التي أثارتها «دينا»، عادت لأنها لم تشر إلى تفاصيل الصور أو كواليسها، سوى بأنها علقت عليها «قريبًا»، وهو ما جعل البعض يعتقد أنها سوف ترتديه قريبًا، قبل أن تخرج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحة أن الصور من دورها في مسلسل «السيدة زينب».

وأحدثت «دينا» حالة من التفاعل بينها متابعيها في التعليقات على صورها بالحجاب وكان من بينها: «دا أكيد فيلم ولا مسلسل» «الله يرزقك الحجاب ويهديكي» «شكلك قمر بالحجاب» «ربنا قادر» «والله لايق عليكي قمراية» «يارب تلبسيه بجد مخليكي قمراية، وتبقي من حور الجنة بإذن الله يهديكي ويهديني ويهدي أمة الإسلام وندخل الجنة».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ظهرت فيها الراقصة الاستعراضية «دينا» بالحجاب، إذ أنها ظهرت في الكثير من الأعمال بارتدائها منها مسلسل «الطوفان»، وأما عن رأيها في الحجاب، فكشفت عن ذلك خلال لقاء إعلامي لها في برنامج «تحت السيطرة» موضحة أنها تحب شكلها بالحجاب.

كيف تحدثت دينا عن الحجاب؟

وعبرت «دينا» عن ذلك قائلة: «أنا بحب شكلي بالحجاب.. وكان شكلي لذيذ جدًا في مسلسل الطوفان وأنا لابسة الحجاب..بيكون شكلي مختلف وحلو»، وتابعت أيضًا في حديثها: «أي ست مسلمة في العالم تتمنى أنها تلبس الحجاب ودا شرف دايمًا».

وكانت شائعة دارت قبل ذلك عن دينا حول ارتدائها الحجاب، وأوضحت ذلك في البرنامج: «كانت إشاعة عليا إني لبست الحجاب في 2013.. لكن أنا كنت بحج وقتها».

آخر أعمال الراقصة دينا

وكانت آخر أعمال الراقصة الاستعراضية دينا، هو مسلسل «البحث عن علا» مع عدد كبير من نجوم الفن، منهم هند صبرى ويسرا وشيرين رضا وندى موسى، وسوف يعرض على إحدى المنصات قريبًا.