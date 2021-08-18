طريقة عمل العاشوراء زى المحلات.. «عشان متبوظش منك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترتبط دائمًا أغلب المناسبات لدى الشعب المصري بالأكل، حيث إن كل مناسبة ولها الطعام الخاص بها، ويحرص البعض على تناول العاشورا احتفالًا واحتفاءً بذكرى العاشر من محرم «عاشوراء» وهي أكلة شعبية مصرية، ويقدم موقع هن طريقة عمل العاشوراء زى المحلات.

طريقة عمل العاشوراء زى المحلات

الشيف نونا شرحت طريقة عمل العاشورا في حلقة الثلاثاء من برنامج «البلدي يوكل» المذاع عبر فضائية «pnc»، كما يلي:

المقادير

كيلو قمح بليلة

2 لتر حليب

ربع كيلو كريم شانتي بودرة

ربع كوب سحلب بودرة

2 معلقة قشطة بلدي كبيرة

السكر حسب الرغبة

الطريقة

ننقع القمح في حلة بها مياه لمدة يوم حتى تبدأ حبيبات القمح في أن تتقشر ثم نغليها مرة واحدة ونغطيها ونتركها فتجدها أصبحت مقشرة ولا تستغرق الكثير من الوقت.

نضيف الحليب ونضعها على النار ونتركها تغلي مرتين ثم نأخذ نصفها نضعه في الخلاط «نضربه ضربة تخليه خشن» ونعيده مرة أخرى للحلة، ويجب أن يكون نصفها مطحونا والنصف الآخر حب حتى تكون مختلفة عن البليلة.

نصائح للحصول على أفضل طعم للعاشورا

-نحضر طبقا ونضع فيه الكريم شانتي والسحلب ونضع عليهما اللبن الحليب ونقلب، ويجب ألا نضع الكريم شانتي البودرة والسحلب على العاشورا قبل إذابته في الحليب حتى لا يتكتل.

-وضع الكريم شانتي والسحلب على العاشورا ثم نضع القشطة والسكر ونقلب بشكل جيد.

-نضع كريم شانتي والسحلب كمادة ربط بدلًا من النشا حيث يعطيان طعما جميلا للعاشورا وأيضًا يساعدان على ألا تشقق العاشورا حال بياتها.

-ونضع السكر في النهاية ويجب زيادة السكر «حطي السكر زيادة شوية عن اللي انتي عايزاه عشان لما تهدى السكر بتاعها بيبقى دلع».

يمكن استخدام الهاند بلندر في ضرب العاشورا ويمكن استخدام الخلاط بوضع نصف الكمية فيه وذلك قبل وضع الكريم شانتي والسحلب.

-يمكنك صب العاشورا في الأطباق المختلفة وتزيينها بالمكسرات حسب رغبتك ووضعها في الثلاجة بعد تبريدها.

-كعادة من العادات المصرية الأصيلة تحرص الأسر على تبادل الحلويات وأطباق العاشورا في هذه المناسبة الطيبة.