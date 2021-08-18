الامارات | منصة جديدة تعرّف بالمبدعين في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن منصة جديدة تعرّف بالمبدعين في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي منصة الثقافة للجميع للفنانين، بهدف تسليط الضوء على المبدعين في الدولة.

وأشارت الدائرة إلى أن المنصة الجديدة تأتي في إطار مبادرة «الثقافة للجميع» التي حققت نجاحاً في تعزيز المشهد الثقافي والإبداعي على المستوى المحلي منذ إطلاقها العام الماضي، إذ تقدم دليلاً تعريفياً للفنانين في دولة الإمارات يمكّنهم من توطيد أواصر التعاون في ما بينهم، والتفاعل مع المبدعين والمؤسسات الفنية في أنحاء العالم.

وتوفر المنصة رؤية شاملة لإبداعات مجموعة متنوعة من الفنانين في دولة الإمارات، والذين تغطي إبداعاتهم وممارساتهم الفنية مجموعة واسعة من أنماط الفنون التشكيلية، بما فيها الرسم والتصوير الفوتوغرافي والتصميم والخط.

وسيتمكن زوار «الثقافة للجميع للفنانين» من الاطلاع على السير الذاتية والصور الشخصية للفنانين وصور لأعمالهم بتفاصيلها.

وساعدت مبادرة «الثقافة للجميع» منذ إطلاقها في أبريل 2020 الكثير من المراكز الثقافية والمتاحف والمجتمعات الإبداعية والمبادرات في أبوظبي على الوصول إلى جمهورها من خلال تحويل العروض الفعلية إلى عروض افتراضية، ما قدم للجمهور المزيد من فرص التعلم واكتشاف ساحات الإبداع والثقافة والاستمتاع بإنتاجاتها عبر الإنترنت، من خلال محتوى أنشئ خصيصاً لتعزيز تفاعل الجمهور.

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