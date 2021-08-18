الامارات | «شمس» تنظم سلسلة ورش للجيل الواعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «شمس» تنظم سلسلة ورش للجيل الواعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مدينة الشارقة للإعلام (شمس) ثلاث ورش عمل لمؤسسة «أطفال الشارقة» في أغسطس الجاري، تركز في مضمونها على موضوع «إنتاج الفيديو» (17 إلى 19 الجاري)، و«الوقوف أمام الكاميرا» (22-24 الجاري)، علاوة على ورشة «إنشاء محتوى المؤثرين الشباب»، التي اختتمت أمس.

وتنسجم الخطوة مع الجهود التي تبذلها «شمس» لصقل مهارات الجيل الواعد ودعم الشباب، عبر إقامة ورش عمل قيّمة تثري إبداعهم، وتزودهم بالمعرفة اللازمة والتدريب الضروري للنجاح في المستقبل، إذ استهلت سلسلة ورش العمل بتنظيم «المحتوى الرقمي لسجايا فتيات الشارقة»، في يوليو الماضي، وركزت على أفضل السُبل لإنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، الدكتور خالد عمر المدفع: «يعدّ دعم المواهب وصقل مهاراتهم، لاسيما الشباب، إحدى أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسة في (شمس)، لذلك يسعدنا إقامة كل من ورش العمل والجلسات التدريبية لسجايا فتيات الشارقة وأطفال الشارقة، دعماً لأهداف المؤسستين الرامية لتمكين الأطفال واليافعين، عبر ورش عمل تثري قدراتهم على الابتكار والإبداع، وتصقل مهاراتهم، وتمكنهم من التحلي بالثقة اللازمة لوضع لمساتهم المتميزة في العالم الرقمي».

وأضاف المدفع: «تسعى (شمس) إلى تأسيس قطاع إعلام ديناميكي متطوّر في الشارقة، ولا يخفى على أحد الدور المهم الذي يلعبه الإعلام الجديد في هذا المضمار، وبكل تأكيد، فإن الشباب هم الخيار الأفضل لتولي قيادة هذا القطاع المزدهر».

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