الامارات | اتهامات من الماضي تواجه بوب ديلان

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات من الماضي تواجه بوب ديلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه المغني والشاعر الأميركي بوب ديلان الحائز جائزة نوبل للأدب دعوى قضائية جديدة تدعي أنه غيّب فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً عن الوعي بالمخدرات والكحول قبل أن يعتدي عليها جنسياً في عام 1965.

وجاء في الدعوى أن المغني «صادق وأقام علاقة مع المدعية»، التي تم تحديدها في أوراق المحكمة العليا في مانهاتن فقط باسم «جي سي»، وقام باستدراجها على مدى ستة أسابيع في الفترة من أبريل حتى مايو 1965، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.

وتزعم الدعوى التى رفعت في وقت متأخر من الجمعة الماضية نيابة عن «جى سي» التي تبلغ من العمر حالياً 68 عاماً، وتعيش فى جرينويتش بولاية كونيتيكت، أن ديلان الذي كان يبلغ من العمر 23 أو 24 عاماً حينها «استغل وضعه كموسيقار من خلال استمالة (جي سي) لكسب ثقتها والسيطرة عليها كجزء من خطته للتحرش والاعتداء عليها».

وتطالب «جي سي» بتعويضات غير محددة عن تلك الادعاءات.

من جانبه، قال متحدث باسم ديلان البالغ من العمر 80 عاماً حالياً لصحيفة «ذا غارديان» إن تلك الادعاءات غير صحيحة، وأنه سيتم التصدي لها بقوة.

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