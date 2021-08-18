الامارات | صحة.. تحذير من الإفراط في تناول الفاكهة

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. تحذير من الإفراط في تناول الفاكهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت مجلة «أبوتيكن أومشاو» من الإفراط في تناول الفاكهة، إذ يؤدي الإفراط في تناول سكر الفاكهة (الفركتوز) إلى مشكلات الهضم مثل آلام البطن والانتفاخ والإسهال.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة، أن هذا الخطر يرتفع عند تناول رطل من الكريز، أو 350 غراماً من العنب، أو شرب نصف لتر من عصير التفاح.

وأضافت «أبوتيكن أومشاو» أن بعض الأشخاص لا يمكنهم تحمل الفركتوز حتى عند تناول كميات صغيرة من الفاكهة، في ما يعرف بعدم تحمل الفركتوز، إذ لا يتم هضم جزء كبير من الفركتوز، ويستقر في المعدة ويتخمر مسبباً تكوّن الغازات، ما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والغثيان والمغص وأصوات البطن العالية.

ويمكن التحقق من الإصابة بعدم تحمل الفركتوز من خلال اختبارات التنفس، وفي حال التحقق من الإصابة يتعين على المريض تعديل نظامه الغذائي، إذ ينبغي الاستغناء عن عصائر الفواكه، بينما ينبغي تناول الفواكه بكميات صغيرة بعد الوجبة الرئيسة أو مع الزبادي.

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