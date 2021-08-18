الامارات | «بيوت الشعر» يعرّف بحواضن القصيدة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيوت الشعر» يعرّف بحواضن القصيدة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلّ تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، على جمهوره من عشّاق القصائد ببرنامج «بيوت الشعر»، الذي يذهب بالمشاهدين في جولة ثريّة حول بيوت الشعر المنتشرة في مختلف مدن الوطن العربي، ليتعرّفوا إلى أنشطتها وأمسياتها وندواتها الثقافية، بصحبة العديد من الشعراء والمثقفين.

ويستعرض البرنامج، الذي يبثّ مساء كلّ يوم جمعة مع الإعلامية هناء الظهوري، الجهد الثقافي لبيوت الشعر التي جاء إنشاؤها بمبادرة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي دعا من خلالها إلى إنشاء 1000 بيت للشعر في الوطن العربي، لتكون علامة فارقة في الحِراك الثقافي العربي خلال العقود الخمسة الأخيرة.

ويشكل البرنامج نافذة مفتوحة أمام الجمهور للتعرف إلى شعراء ورؤى إبداعية، وجهود تقودها بيوت الشعر في كل من تونس وموريتانيا والأردن ومصر والسودان والمغرب، وغيرها من الدول العربية، ويتسنى للجمهور الذي لم يتمكن من متابعة البرنامج أثناء عرضه اليومي على القناة، مشاهدة جميع حلقاته عبر تطبيق «مرايا».

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