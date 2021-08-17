سمية الخشاب تثير إعجاب متابعيها في أحدث جلسة تصوير.. وصفوها بـ«الملكة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثارت بها إعجاب متابعيها الذين أبدوا انبهارهم بهذه الصور.

وظهرت «سمية» في الصور وهي مرتدية «جامب سوت» جينيز، كما ارتدت مجموعة من الإكسسوارات التي تزينت بها، ورفعت شعرها لأعلى، واعتمدت على «المكياج» الهادئ الذي يناسب ملامحها، وعلقت على الصور: «الكاريزما هي مزيج مثالي من الدفء والثقة».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: «ملبن مصر، بنحبك أوي يا سمسم، متألقة دايمًا حبيبتي، الملكة».

سمية الخشاب تدعو لطلاب الثانوية العامة

وكانت الفنانة سمية الخشاب، دعمت طلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق «تويتر»، ودونت قائلة: «النتيجة قربت يا حلوين، يا رب تفرحوا بنجاحكم، وتفرحوا أهاليكم، وأيا كانت النتيجة متضايقوش، وكله بيتعوض، واللي جاي دايما أحلى».

سمية الخشاب تهاجم الشباب بسبب المطبخ

وكانت الفنانة سمية الخشاب هاجمت الشباب وأثارت حالة من الجدل، بسبب رسالة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ووجهت رسالة حادة خاصة بالنقاش عن الزواج والحياة الاجتماعية.

ودونت «سمية» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، مستنكرة المقولة التي يتم تداولها بين الكثيرين، التي تشير إلى أن المكان الوحيد الذي يليق بالنساء هو المطبخ، معقبة: «إحنا بنعرف نعمل كل حاجة زيكم بالظبط، ويمكن أحسن كمان»، وواصلت: «لكن لو شايف المطبخ هو الحاجة الوحيدة اللي بنعرف نعملها، طبّق المقولة دي على أهلك بس».

وتفاعل متابعو الفنانة سمية الخشاب على المقولة الخاصة بها: «كلامك عين العقل، الصراحة أنا بحب المطبخ أكتر من أي حاجة تانية، يطبقها على نفسه بس، أهله ملهمش ذنب، اجلديهم كمان وكمان، إحنا بنعرف نعمل كل حاجة زيكم بالظبط، فعلًا مقولة معبرة».