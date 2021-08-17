إطلالات اليوم: هند صبري تخطف الأنظار.. ومي عمر أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

رضوى الشربيني:

طلت الإعلامية رضوى الشربيني بجامبسوت باللوني الأزرق والأبيض، كت بدون أكمام، ونسقت أسفله شميز باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سمية الخشاب:

تألقت الفنانة سمية الخشاب بجامبسوت جينيز، مزود بأكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

هند صبري:

وظهرت الفنانة هند صبري ببدلة باللون الأوف وايت، مزودة بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

رانيا منصور:

كما ارتدت الفنانة رانيا منصور توب باللون الأحمر، كت بدون أكمام مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

مي عمر:

كما طلت الفنانة مي عمر بفستان طويل متعدد الألوان، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.