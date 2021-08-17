ماذا يحدث عند إعادة استخدام زيت الطهي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بينما يعد إعادة استخدام الزيت في القلي يمثل للكثيرين طريقة لمنع الهدر، إلا أنه يمثل أيضًا تهديدًا كبيرًا لصحتهم، فلا يدركون كيف يمكن أن يكون لهذا التصرف تأثيرًا على صحتهم العامة.

ووفقًا لموقع timesnownews توضح خبيرة التغذية ريان فرناندو الآثار المترتبة على إعادة استخدام الزيت، منوهة إلى أنه عندما يبدأ الزيت في إطلاق الدخان، يتأكسد إلى الدهون المتحولة والمركبات القطبية الكلية، الهيدروكربونات العطرية، وأن كل هذه جزيئات سامة لحياة الإنسان.

وأوضحت أن هناك العديد من الدراسات التي أجريت على نماذج الفئران حيث حدث انخفاض في نسبة الكوليسترول، وضغط الدم، ومضادات الأكسدة في الدم، وما إلى ذلك في نماذج الفئران.

وحول زيادة حالات الإصابة بأمراض القلب لدى الصغار، ألقت باللوم على الأطعمة غير الصحية التي يتم تقديمها في المطاعم والتي غالبًا ما يتم طهيها في الزيت المعاد استخدامه.

وأفادت دراسة استقصائية أن 48٪ من الناس يستهلكون الأطعمة المقلية من 1 إلى 6 مرات في الأسبوع، وغالبًا ما يستهلك هذا الطعام الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا والذين يطورون مستويات مرتفعة من الكوليسترول في سن مبكرة بسبب اختياراتهم الغذائية.

وأكدت أن إعادة استخدام الزيت للطهي له آثار سلبية على الصحة، أبرزها ما يلي:

-زيادة مستويات الكوليسترول

-ضغط دم مرتفع

-ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل

ونصحت خبيرة التغذية باستخدام كمية محدودة من الزيت للطبخ والقلي لمنع الهدر ومزيد من مخاطر إعادة الاستخدام التي تأتي مع مجموعة من الآثار الجانبية.