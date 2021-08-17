"بتحب اللب السوري؟".. إليك ما يحدث للجسم عند التسلية به

محمد اسماعيل - القاهرة - نور جمال

اللب السوري من المسليات التي يستمتع بها العديد من الأشخاص.. لكن هل سألت يوما ما الذي يحدث للجسم عند تناوله؟.. هذا ما نوضحه وفق ما أورد موقع "timesofindia".

1- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

تحتوي على مركب يمكنه سد إنزيم يسبب انقباض الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يخفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية، ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث تحتوي البذور الصغيرة أيضًا على المغنيسيوم الذي يقلل من ضغط الدم في الشرايين.

2- جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري:

يجب أن يحافظ مرضى السكري دائمًا على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، ويمكن أن تساعد بذور عباد الشمس (اللب السوري) في ذلك، تم اختبار البذور الصغيرة لتكون فعالة في خفض نسبة السكر في الدم في العديد من الدراسات.

فقد يؤدي تناول بعضاً منه يوميًا إلى تقليل نسبة السكر في الدم الصائم بنحو 10 بالمائة في غضون ستة أشهر، ويحدث هذا بشكل رئيسي بسبب حمض الكلوروجينيك المركب في النبات.

3- دعم جهاز المناعة:

تحتوي على الزنك المعروف بتنشيط حوالي 300 إنزيم في الجسم وتقوية المناعة، بالإضافة إلى السيلينيوم والفيتامينات الأخرى التي يمكنها مكافحة العدوى وتقويتها، ويعد بناء المناعة الداخلية مهم لحماية نفسك من الأمراض المزمنة.

4- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

يعد السرطان من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، في حين أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية، فإن إجراء تغييرات في النظام الغذائي يمكن أن يقلل بالتأكيد من فرص الإصابة، حيث تحتوي بذور عباد الشمس على بيتا سيتوستيرول، وهو فيتوستيرول يمكن أن يمنع يمنع سرطان الثدي نمو الخلايا السرطانية.

وهناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى فيه التي يمكن أن تساعد في نفس الشيء، كما أن تناول هذه البذور يقلل أيضًا من فرص الإصابة بسرطان القولون.

5- يقلل من نسبة الكوليسترول:

يمكن أن يقلل محتوى الألياف في بذور عباد الشمس من مستوى الكوليسترول الضار أو السيئ في الدم، بصرف النظر عن ذلك، فإن الكمية العالية من النياسين أو فيتامين ب 3 تساعد أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول والفيتامينات B5 ويزيد من نسبة الكوليسترول الحيد بشكل ملحوظ.

6- يعزز وظائف المخ:

إذا كنت تبحث عن تعزيز وظائف عقلك وزيادة التركيز، يمكن أن تكون بذور عباد الشمس إضافة رائعة لنظامك الغذائي، حيث يؤدي وجود فيتامين ب 6 فيه إلى تحسين الحالة المزاجية والتركيز وتقوية الذاكرة، حتى أنه يساعد في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

7- جيد للبشرة:

كما أن الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لهذه البذور تمنع العدوى وتحافظ على بشرتك نظيفة وخالية من حب الشباب، وتساعد أحماض الأوليك واللينوليك الموجودة في بذور عباد الشمس في تكوين الكولاجين، ويبطئ عملية الشيخوخة ويقلل من الشوائب.