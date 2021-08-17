كيف نتعامل مع جفاف البشرة بعد التعافي من كورونا؟.. استشاري جلدية يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

نصح الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية، بعدة طرق للتعامل مع جفاف البشرة الذي يعاني منه الجميع عادة خلال فصل الصيف، وبالأخص المتعافون من فيروس كورونا مؤخرا، مطالبا في البداية بضرورة استخدام كريم واق من أشعة الشمس باستمرار.

وقال «فرج»، خلال لقاء عبر zoom، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعروفش يكدبوا» المذاع على شاشة cbc، إن الذين يعانون من جفاف ببشرتهم معرضون للاحتراق بسرعة من أشعة الشمس، ولهذا عليهم استخدام الكريمات الواقية بشكل مستمر.

عاصم فرج: جفاف البشرة بعد كورونا يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر

ولفت استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن جفاف البشرة الذي يحدث بعد التعافي من وباء كورونا، يتسبب أيضا في بعض مشاكل الشعر ويعمل على زيادة معدلات تساقطه، ولهذا ينصح باستخدام الفيتامينات التي كانوا يستخدمونها خلال فترة مرضهم بهذا الوباء.

وأشار إلى أن المتعافين من وباء كورونا، عليهم أيضا أن يحتاطوا بشكل كبير لمدة 6 أشهر على الأقل، موضحا أن الفترة الماضية شهدت ظهور الكثير من حالات الارتكاريا بين المتعافين من كورونا.

عاصم فرج: يجب إمداد الجسم بالمياه والسوائل طوال الوقت

ونصح بضرورة إمداد الجسم بالكثير من المياه والسوائل بشكل مستمر ودائم خلال فترة ما بعد كورونا، مطالبا أيضا بضرورة اختيار أنواع جيدة من الكريمات الواقية من الشمس.

عاصم فرج: يفضل استخدام كريمات فيتامين c ليلا

وحول ما إذا كان بعض الكريمات التي تحتوي على فيتامين c يعالج مشاكل البشرة أم يسبب لها التهابات، أوضح «فرج»، أن أفضل توقيت للاستخدام الكريمات التي تحتوي على فيتامين c في المساء قبل النوم، منبها أنه في تلك الحالة لن يسبب أي التهابات للبشرة، أما استخدامه صباحا والتعرض لأشعة الشمس بالنهار قد يسبب الالتهابات لبعض أنواع البشرة.