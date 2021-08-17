دينا تثير الجدل بصورتها بالحجاب والعباءة وتعلق: «قريبا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الراقصة الاستعراضية دينا، الجدل، بين متابعيها، بعدما شاركتهم بمجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي مرتدية الحجاب.

وظهرت «دينا» وهي مرتدية عباءة بيضاء وحجاب كامل، معلقة على الصور «قريبًا»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور وأصدقاؤها أيضًا من الوسط الفني، منهم الفنانة سوسن بدر التي علقت بوضع «إيموشن» قلوب، وأيضًا الفنانة بدرية طلبة التي علقت قائلة: «يا حبيبتى ربنا يكرمك ويسعدك ياريت كل الناس تشوف قلبك كله خير أد إيه».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الصور: «دا أكيد فيلم ولا مسلسل» «الله يرزقك الحجاب ويهديكي» «شكلك قمر بالحجاب» «ربنا قادر» «والله لايق عليكي قمراية» «يارب تلبسيه بجد مخليكي قمرايه، وتبقي من حور الجنه بإذن الله يهديكي ويهديني ويهدي أمه الاسلام وندخل الجنة».

جلسة تصوير للراقصة دينا باللون الأسود

وكان من آخر ما نشرته الراقصة دينا عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، جلسة تصوير خضعت لها بفستان أسود قصير، دون أكمام، وارتدت حذاء أسود ذو كعب عالي، كما ارتدت عدد من المجوهرات والإكسسوارات الأنيقة.

واعتمدت «دينا» على تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، وتركت خصلات شعرها الطويلة باللون البني، منسدلاً على كتفيها بشكل ويفي مميز لتبرز أنوثتها وجمالها.

آخر أعمال الراقصة دينا

يذكر أن الراقصة الاستعراضية دينا، المشاركة في مسلسل «البحث عن علا» مع عدد كبير من نجوم الفن، منهم هند صبرى ويسرا وشيرين رضا وندى موسى، وسوف يعرض على إحدى المنصات قريبًا.

مسلسل «البحث عن علا» مستوحى من شخصيات من تأليف الكاتبة غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم تصويره في عدة مواقع بالقاهرة.