بطريقة ساخرة.. جيلان علاء ترد على شائعات زواجها من حسين فهمي: جمالي بهره

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الزوجة السابعة للفنان حسين فهمي تبهر الجمهور بجمالها في أول ظهور» تعليق مرفق على صورة جمعت بين الفنان حسين فهمي، والفنانة جيلان علاء، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لترد عليها الفنانة الكوميدية بطريقة ساخرة نافية صحة النبأ المزعوم.

وظهرت «جيلان» مع الفنان حسين حسين، أثناء تواجدهما في أحد المصايف، وعلقت الفنانة الكوميدية على الصورة بطريقة ساخرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ما كفاية بقى يا لوچى».

وردت أيضًا الفنانة الكوميدية في التعليقات على متابعيها: «أبهرت الجمهور بجمالي، الحمد لله»، وأيضًا أعادت الفنانة بسنت شوقي، نشر النبأ الكاذب عبر حسابها معلقة بطريقة ساخرة لصديقتها «جيلان»: «ما كفاية شقاوة يا چيچى بقى» لترد عليها الأخيرة «أبهرته بجمالي».

وعلقت لها مصممة الملابس ريم العدل، قائلة بطريقة ساخرة: «إيه يا جيجي مش تعزمينا» لترد عليها الأخيرة ساخرة: «هو حسين كدا كتوم».

من هي جيلان علاء؟

في التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة جيلان علاء:

- مذيعة وممثلة وكاتبة كوميدية مصرية.

- عرفها الجمهور من خلال البرنامج الكوميدي «أسعد الله مساءكم» مع الفنان أكرم حسني.

- اشتركت فى عدد كبير من الفعاليات، «ستاند آب كوميديان».

- قدمت البرنامج اليومي «أول ما تقوم من النوم» وذلك عبر أثير شبكة راديو النيل، وإذاعة «نغم إف إم».

- شاركت في بطولة المسلسل الإذاعي «زقزوق وبكيزة» الذي يبث عبر نفس الشبكة.

- شاركت فى بطولة مسلسل «ريح المدام» بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني ومي عمر، وجسدت من خلاله دور شخصية عروسة البحر.

- شاركت في بطولة فيلم «الكويسين».