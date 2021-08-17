لماذا لا ينبغي خلط لقاحين من فيروس كورونا؟.. خبير يحذر من المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وفقًا لدراسة المجلس الهندي للبحوث الطبية، فإن خلط لقاحي كوفيشيلد وكوفاكسين آمن ويوفر مناعة أفضل، ومع ذلك يتم إجراء دراسات حول العالم لفهم ما إذا كان مزيج من لقاحين مختلفين يمكن أن يتفوق على جرعتين من نفس اللقاح، كما ينصح الخبراء بأن الخلط لا ينبغي أن يتم بشكل عشوائي ويجب أن يعتمد على قضايا متعددة.

وتعليقًا على دراسة المجلس الهندي للبحوث الطبية، قال رئيس معهد سيروم صانع لقاح كوفيشيلد في الهند، سايروس بونوالا، إن خلط لقاحين مختلفين يعد قرارًا محفوفًا بالمخاطر للغاية ويجب عدم تشجيعه، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

وأضاف بونوالا: "أنا ضد خلط اللقاحات، إذا تم الخلط وكانت النتائج غير جيدة، فإن مصنعي اللقاحات سوف يلومون بعضهم البعض على النتائج، أولاً وقبل كل شيء، لن تمنح سلطة اللقاحات الموافقة الكاملة أبدًا لأنها تنطوي على مخاطرة كبيرة القرار وهو مضيعة للوقت، عندما يعمل أحد اللقاحات، فلماذا نخلطها ونتسبب في حدوث مضاعفات؟.. يجب أن نرفض ذلك تمامًا ".

ووفقًا لدراسة أجريت على 98 شخصًا من قبل المجلس الهندي للبحوث الطبية، حيث تلقى 18 شخصًا لقاح كوفيشيلد كجرعة أولى و كوفاكسين كجرعة ثانية في ولاية أوتار براديش، فقد وجد أن التطعيم باستخدام مزيج من اللقاحين كان له تأثيرات ضارة وآمنة مماثلة عند مقارنتها مع نفس نظام الجرعات.

تقول الدراسة: "لقد قارنا سمات السلامة والمناعة لديهم (18 فردًا) مع أولئك الذين يتلقون Covishield أو Covaxin. وأكدت الأحداث الضائرة المنخفضة والمتشابهة بعد التحصين في المجموعات الثلاث على سلامة نظام اللقاح المركب".

كان المظهر المناعي ضد متغيرات ألفا وبيتا ودلتا في المجموعة غير المتجانسة متفوقًا وكان الجسم المضاد IgG واستجابة الأجسام المضادة المعادلة للمشاركين أعلى بشكل ملحوظ مقارنةً بالمجموعات المتماثلة ".

ماذا تقول منظمة الصحة العالمية؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حاليًا، هناك بيانات محدودة عن استمناع أو فعالية نظام "المزيج والمطابقة"، تم تعديل توصيات أسترازينيكا للإشارة إلى أنه يمكن استخدام أي من لقاح mRNA (فايزر أو موديرنا) كجرعة ثانية بعد الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا إذا كانت الجرعة الثانية من أسترازينيكا غير متوفرة.

استنادًا إلى المبادئ الأساسية التي تعمل عليها اللقاحات، ترى منظمة الصحة العالمية أن الأنظمة المختلطة والمطابقة من المرجح أن تنجح، رغم ذلك، نحتاج إلى تحليل الأدلة في كل مجموعة من مجموعات اللقاحات هذه قبل تقديم أي توصيات أخرى.