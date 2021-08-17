"عايز تدرس خارج مصر؟".. أفضل الجامعات التي تقدم منحا دراسية للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الثانوية العامة 2021، يبحث الطلاب المصريون عن حلم استكمال الدراسة في الخارج.

ويضع العديد من الطلاب ضمن أحلامهم استكمال الدراسة في الخارج، لذلك يستعرض الخليج 365 أفضل الجامعات التي تقدم منحا دراسية للطلاب على مستوى العالم، وفقا ما جاء في موقع scholars4dev.

منح الجامعة الأمريكية

تمنح الجامعة الأمريكية (AU) عددًا محدودًا من المنح الدراسية الجزئية السخية لطلاب السنة الأولى الجامعيين الدوليين المؤهلين أكاديميًا، لا توجد مساعدة مالية قائمة على الحاجة متاحة للطلاب الدوليين، تتراوح منحة الجدارة من 6000 دولار أمريكي إلى 25000 دولار أمريكي لكل عام دراسي (قابلة للتجديد وفقًا للشروط).

منح كلية بيريا

Berea College هي المدرسة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تقدم تمويلًا بنسبة 100٪ إلى 100٪ من الطلاب الدوليين المسجلين للسنة الأولى من التسجيل، هذا المزيج من المساعدات المالية والمنح الدراسية يعوض تكاليف التعليم، والغرفة، والمأكل، والرسوم، في السنوات اللاحقة، يُتوقع من الطلاب الدوليين توفير 1،000 دولار (الولايات المتحدة) سنويًا للمساهمة في نفقاتهم، توفر الكلية وظائف صيفية للطلاب الدوليين حتى يتمكنوا من الوفاء بهذا الالتزام.

جامعة هارفارد

تدير لجنة هارفارد للمنح العامة عدة برامج للطلاب الدوليين الذين يرغبون في الدراسة في كليات الدراسات العليا والمهنية بجامعة هارفارد.

هناك منح دراسية وزمالات متاحة للطلاب من البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين وكولومبيا وكرواتيا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان وهونغ كونغ والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة .

هناك أيضًا أموال إضافية تدعم الطلاب من البلدان والمناطق التالية: دول جامعة الدول العربية وآسيا وكندا والصين وإنجلترا وفرنسا واليونان وجزر المحيط الهادئ والفلبين وبولندا.

المملكة المتحدة

جامعة أكسفورد: المركز الأول في تصنيفات الجامعات العالمية والمركز الرابع في تصنيفات جامعة كيو إس العالمية.

يوجد عدد محدود من المنح الجامعية المتاحة للطلاب الدوليين في أكسفورد.

يوجد حاليًا حوالي 10 برامج للمنح الدراسية للطلاب من دول ومناطق مختارة، برنامج المنح الدراسية الرئيسي للطلاب الجامعيين لطلاب البلدان النامية هو Reach Oxford Scholarships.

من ناحية أخرى، هناك المئات من المنح الدراسية المتاحة للمتقدمين للدراسات العليا.

تعد منح Clarendon الدراسية مجرد مثال واحد، والآخر هو منح رودس الدراسية.

المنح الدراسية الممولة بالكامل متاحة للطلاب من المملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية.

أستراليا

جامعة ملبورن: أفضل 32 جامعة في تصنيفات الجامعات العالمية وأعلى 38 جامعة في تصنيفات جامعة كيو إس العالمية.

يعد برنامج ملبورن للمنح الدراسية من أكثر البرامج سخاء وشمولية في أستراليا، إنه يعترف بالإنجاز الأكاديمي المتميز للطلاب من أستراليا وحول العالم.

تلتزم الجامعة أيضًا بتوفير الوصول إلى الطلاب الذين قد يتم استبعادهم بسبب العيوب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية وغيرها، كما أنها توفر مجموعة من الفرص لهؤلاء المتقدمين.

بالنسبة للدراسات الجامعية، فإن برنامج المنح الرئيسي هو منحة ملبورن الدولية للطلبة الجامعيين والتي تمنح إعفاء من الرسوم الدراسية بقيمة 10،000 دولار إلى ما يقرب من 138،000 دولار.

للدراسات العليا، تقدم الجامعة منحة ملبورن الدولية للبحوث (MIRS) والتي تغطي بدل المعيشة ومنحة الانتقال والتأمين والإجازة المرضية المدفوعة.

اليابان

منح جامعة طوكيو: أفضل 36 في تصنيفات الجامعات العالمية وأعلى 22 في تصنيفات جامعة كيو إس العالمية.

تتوفر مجموعة متنوعة من المنح الدراسية للطلاب الذين يرغبون في الدراسة في جامعة طوكيو، إحدى هذه الزمالات هي زمالات جامعة طوكيو التي تقدم منحة بحثية للطلاب الدوليين الممولين من القطاع الخاص ولديهم سجل أكاديمي ممتاز، سيتلقى المستلمون منحة بحثية شهرية قدرها 200000 ين أو 150000 ين خلال الفترة القياسية لبرنامجهم (حتى عام واحد لطلاب البحث).

ذا أيضًا برنامج يمكن للطلاب من خلاله دراسة برنامج جامعي أو بحثي في الجامعة بمنحة من الحكومة اليابانية، وتحديداً وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (Monbukagakusho (MEXT)).

تقدم الجامعة أيضًا منحًا دراسية ممولة من الخارج (مثل الشركات العامة والمؤسسات) المتاحة للطلاب الدوليين.

الصين

جامعة تسينغهوا: أعلى 23 في تصنيف الجامعات العالمية وأعلى 16 في تصنيف جامعة كيو إس العالمية

تقدم جامعة تسينغهوا حاليًا عددًا من برامج المنح الدراسية للطلاب الدوليين: منحة الحكومة الصينية، ومنحة حكومة بكين، ومنحة جامعة تسينغهوا، ومنحة معهد كونفوشيوس.

منحة الحكومة الصينية هي في الغالب منحة دراسية كاملة ومفتوحة لكل من طلاب برنامج الدرجة (البكالوريوس والدراسات العليا) والطلاب الزائرين، منحة حكومة بكين ومنحة جامعة تسينغهوا هي منح دراسية للرسوم الدراسية ومفتوحة لطلاب برنامج الشهادة.

يهدف برنامج Schwarzman Scholars ، الذي تم تقديمه مؤخرًا ، إلى منح أفضل وألمع الطلاب في العالم الفرصة لتطوير مهاراتهم القيادية والشبكات المهنية من خلال درجة الماجستير الممولة بالكامل لمدة عام فيما يتعلق بالسياسة العامة والاقتصاد والأعمال، أو الدراسات الدولية في جامعة تسينغهوا.