ما بين الثانوية والكلية.. أماكن وأسعار كورسات يجب أن تلتحق بها قبل دخول الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مرحلة جديدة يخطو نحوها طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتائجهم، والاستعداد إلى دخول الجامعات، ويفضل البعض استغلال الإجازة الصيفية التي تأتي بعد ظهور النتائج، الاستغلال الأمثل، استعدادًا لتلك المرحلة الجديدة، وتأهيل أنفسهم لها سواء بتعلم مهارات جديدة أو اللغات المختلفة.

وفي هذا الإطار يستعرض "الخليج 365" أهم مجالات الدورات التدريبية التي يجدر بكل طالب ثانوي متوجه إلى الجامعة أن يلتحق بها ليطور من نفسه، وهي على النحو التالي:

-دورات اللغة

يحتاج كل شخص إلى تنمية مهاراته اللغوية، فيعد تعلم لغة ثانية أو حتى ثالثة أو رابعة وسيلة أساسية وضرورية في جميع المجالات، حيث تفتح لك اللغات الأجنبية آفاقًا جديدة مستقبلًا حتى لو لم يكن تخصصك ذا علاقة بها، فعدم إتقان اللغات في عصرنا هذا قد يضيع عليك فرصة مهمة للارتقاء بمهاراتك.

وهناك عدة أماكن توفر دورات تدريبية في اللغات لعل أبرزها، ما يلي:

المعهد البريطاني والذي تبلغ مصاريف المستوى الواحد فيه 970 جنيه

المركز الثقافي الروسي يتراوح سعر المستوى بين 400 إلى 600 جنيه ويحدد حسب المدة ونوع المستوى.

الجامعة الأمريكية تبلغ تكلفة المستوى الواحد 465 جنيه بخلاف تكلفة اختبارات تحديد المستوى التي تبلغ 50 جنيهًا.

معهد القوات المسلحة للغات، ويتراوح سعر المستوى الواحد بين 400 إلى 500 جنيه

- دورات الكمبيوتر

بعض المهن والوظائف قائمة في الأساس على الكمبيوتر ولا نعني هنا البرمجة فقط، بل مجالات أخرى مثل تصميم الرسوميات (الجرافيكس)، أو برامج المحاسبة أو البرمجيات المتخصصة في الترجمة.

وفي هذا الإطار هناك عدة أماكن تقدم كورسات متعددة للكمبيوتر، والجرافيك، وهي كالتالي:

-المركز الثقافي الروسي

يشمل windows، word، excel، PowerPoint، internet، وعدد ساعاته 75 ساعة، 3 أيام في الأسبوع، ومدة المحاضرة ساعتين ونصف لمدة شهرين ونصف، وسعر الكورس بعد الخصم 2150 جنيها.

مدة الكورس 100 ساعة، 3 أيام في الأسبوع، لمدة 3 شهور ونصف، ومدة المحاضرة ساعتين ونصف، وسعر الكورس 4350 جنيها بدلا من 7900 جنيها.

-جامعة القاهرة

وتقدم جامعة القاهرة كورسات ودورات كمبيوتر بشكل مستمر، تتضمن (IT - WINDOWS 7 - Office - INTERNET) ويستمر الكورس لمدة 15 يومًا ويحصل الدارس بنهايته على شهادة معتمدة، ويبلغ سعر الكورس 310 جنيهات.

-أكاديمية ناصر التابعة للقوات المسلحة في الدقي

ويشمل الكورس الذي تقدمه الأكاديمية (Windows - powerpoint - Microsoft Word - Internet - IT) وتبلغ قيمة الكورس 1100 جنيه

- دورات تطوير المهارات المرنة Soft Skills

بالإضافة إلى المهارات التقنية والخبرات الأكاديمية التي تحصل عليها من عند الالتحاق بالجامعة أو عن طريق دورات متخصصة في مجال علمي معيّن، هنالك أيضًا مهارات مرنة لا بدّ من اكتسابها وتطويرها لضمان النجاح مستقبلا.

وهناك الكثير من فروع المهارات المرنة التي يمكنك الالتحاق بدورات تدريبية ذات علاقة بها منها تنظيم الوقت وإدارة المخاطر إضافة إلى قراءة لغة الجسد، وفن الخطابة، والإقناع والتأثير واتخاذ القرار.

وهناك العديد من الأماكن التي توفر دورات لتلك المهارات وتطوير الذات، والتي تختلف أسعارها بين مكان وآخر.