6 نصائح للتعامل مع ابنك الراسب في الثانوية العامة: مقاييس أخرى للنجاح

القاهرة - سمر حسين - ماما

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم نتيجة الثانوية العامة، وسط حالة فرحة من الطلاب، وحزن مسيطر على أولياء أمور وطلاب آخرين عقب إعلان النتيجة، ليبدأ بعض الأهل في تأنيب أولادهم على النتيجة خاصة في حال رسوب الطالب.

هكذا يكون التعامل مع الطالب في حال الرسوب

يقع على الآباء العبء الأكبر لمساعدة أولادهم في تجاوز مرحلة الاكتئاب التي يعيشون فيها حال الرسوب في نتيجة الثانوية العامة، لذلك يجب اتباع مجموعة من الخطوات، للتعامل مع طالب الثانوية العامة منها كما ذكرها الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، لـ«هُن».

تشجيع الطالب على التظلم.

تبدأ عملية تأهيل الطالب بالتظلم على النتيجة، لإقناعه بتقبلها حتى يساعده على تخطي هذه المرحلة.

كليات القمة ليست المعيار.

يجب إقناع الطالب أن هناك مقاييس أخرى للنجاح يختلف عن مقياس كليات القمة.

التفكير في المرحلة المقبلة.

يجب إقناع الطالب بتجاوز نتيجة الثانوية العامة والتفكير في المرحلة المقبلة، ورسم خطوات المستقبل مع الطالب.

وفي هذا الصدد، نصح الدكتور مجدي حمزة، خبير تربوي، بتخطي مرحلة الثانوية العامة عن طريق احتواء الطالب في هذه المرحلة حتى لا يصل إلى الأفكار الانتحارية وزيادة الثقة لدى الطالب فيحتاج في هذه المرحلة كلمات تشجيعية تساعده على الاستمرار لإبعاد التفكير السلبي عنه.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

ويمكن الوصول لنتيجة الثانوية العامة عن طريق قسم نتيجة الثانوية العامة الذي يوفره «الوطن»، ويمكن الحصول من خلال على النتيجة لطلاب علمي وأدبي، حيث يصل عدد طلاب الثانوية العامة الذين خاضوا الامتحانات هذا العام أكثر من نصف مليون طالب على مستوى الجمهورية.