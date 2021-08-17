جلسة تصوير جريئة لـ ميريهان حسين على الشاطئ: «أتمنى الصيف ميخلصش»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من الصور لها أثارت بها الجدل بين متابعيها، نظرًا لإطلالتها بشكل جريء في الصور التي التقطت لها أثناء العطلة الصيفية.

وظهرت «ميريهان» في الصور على الشاطئ وهي مرتدية «هوت شورت» و«بادي» على الرقبة، وعلقت على الصور قائلة: «أتمنى أن أعيش في صيف لا ينتهي».

وأثارت صور الفنانة ميريهان حسين تفاعلًا بين متابعيها في التعليقات: «أجمل واحدة من غير مجهود» «أنتي تايه ولا إيه» «إيه يا ميريهان مالك» «أنتي قمر يا ميريهان».

بالـ«فوشيا» جلسة تصوير لـ ميريهان حسين

وكانت الفنانة ميريهان حسين، شاركت قبل أيام قليلة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وهي مرتدية فستان قصير، أثار تفاعلًا بين متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم.

وظهرت «ميريهان» في الصور وهي مرتدية فستان من اللون «الفوشيا» قصير إلى أعلى الركبة، ذو أكمام مكشوفة، كما أنه لا يحمل أي نقوشات، وارتدت أيضًا مجموعة من الإكسسوارات مع وضع «المكياج» الذي اعتمد على الألوان الهادئة المناسبة لها، ولململت شعرها إلى الوراء.

وعلقت الفنانة ميريهان حسين على الصور: «إنهم ليسوا مخلصين لك، إنهم مخلصون لحاجتهم إليك، بمجرد أن تتغير حاجتهم، يتغير ولائهم أيضًا».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: «شبه باربي أوي، أنا بحبك أوي بجد، باربي بتتصور، جميلة الجميلات، إيه الحلاوة دي، أحلى من القمر، أنتي قمر مهدور حقه في التمثيل».

آخر أعمال ميريهان حسين

قبل فترة أعلنت الفنانة ميريهان حسين، عن مشاركتها في مسرحية «شمسية و4 كراسي»، ونشرت مجموعة صور من الكواليس عبر «إنستجرام» مع الفنان أشرف عبر الباقي ونجوم مسرح مصر، وعلقت عليها: «فرحانة جدًا إني هأقف أمثل على خشبة المسرح أول مرة في حياتي وفرحانة جدًا جدًا أن أول مرة دي هاكون مع النجم العظيم المحترم أستاذ أشرف عبد الباقي، شكرًا يا أستاذ على اختيارك ليا ويارب نعمل عمل يعجب الناس ويسعدهم، فرحانة كمان بالعمل مع زمايلي العسل اللي بحبهم جدًا أوس أوس وتوتة وأنور ربنا يكرمنا يارب مسرحية شمسية وأربع كراسي قريبًا جدًا جدًا على مسرح الساحل نشوفكو هناك».