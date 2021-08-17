أخطاء ترتكبها المرأة عند استخدام ماسك الوجه.. أخصائية تجميل تكشف عنها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص المرأة على عمل ماسك للوجه من أجل الحصول على بشرة نضرة وصافية خالية من الشوائب إلا أن الدكتورة خلود عادل، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، تؤكد أن هناك مجموعة من الأخطاء التي تقع فيها المرأة خلال استخدام أقنعة الوجه، وفي حالة تجنبها يمكن المحافظة على بشرة صافية وخالية من الشوائب، كما يمكنك تجنب ظهور الحبوب المزعجة التي تعطي مظهرًا غير لائق للفتاة، وفيما يلي الأخطاء التي لا بد من تجنبها عند عمل ماسك الوجه.

- عدم مراعاة نوع البشرة

يجب أن تكوني حذرة للغاية أثناء اختيار منظف أو مرطب للوجه بناءً على نوع بشرتك واهتمامات بشرتك، مع أقنعة الوجه ستفعل الشيء نفسه.

- تخطي التطهير

تفوتك خطوة مهمة للغاية قبل استخدام قناع الوجه، إذ يجب عليك أولاً التنظيف باستخدام منظف للوجه عالي الجودة ثم تطبيق قناع الوجه.

- تطبيق القناع بأيدي متسخة

يجب عليك دائمًا غسل يديك جيدًا قبل البدء في وضع قناع الوجه، وإذا كانت يديكِ متسخة، فسوف تنتقل جميع الجراثيم والبكتيريا على وجهك.

- استخدم طبقة سميكة من القناع

تطبيق طبقة سميكة للغاية لن يجعلها أكثر فعالية على وجهك، بل يجب عليك فقط وضع طبقة رقيقة ومتساوية من قناع وجهك على بشرة نظيفة وجافة.

- استخدام أقنعة فقط خلال النهار

في حين أنه من المهم ألا تنسي وضع أقنعة الطين، فإن هناك أقنعة معينة مصممة للاستخدام طوال الليل فقط.

- ترك القناع لفترة طويلة

لن يضمن ترك القناع لمدة طويلة أنه يعمل بشكل أفضل، بل استخدميه وفقًا لما هو مذكور على العبوة وإلا فقد يتلف.

- نسيان الترطيب بعد ذلك

بمجرد الانتهاء من جلسة القناع الخاصة بكِ، تأكدي من تطبيق مرطب عالي الجودة للحفاظ على جودة قناع على وجهك.