القاهرة - سمر حسين - ماما

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة الثانوية العامة، وأسماء الأوائل، حيث حصدت محافظة القاهرة 9 مراكز بين قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 على مستوى الجمهورية في مختلف الشعب، 4 في الشعبة الأدبية، وطالب في علمي علوم، 3 طلاب في علمي رياضة، وطالبة في أوائل المكفوفين.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط علمي وادبي وزارة التربية والتعليم

يقدم موقع «الوطن» خدمة لزواره من الآباء وطلاب الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي، وتهدف الخدمة التي تقدمها بوابة الوطن التسهيل على الطلاب للحصول على النتيجة من أجل معرفة نتيجة ثالثة ثانوي التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي اليوم.

ظهور نتيجة الثانوية العامة

ويمكن الوصول لنتيجة الثانوية العامة عن طريق قسم نتيجة الثانوية العامة الذي يوفره موقع «الوطن»، ويمكن من خلاله الحصول على النتيجة لطلاب علمي وطلاب أدبي، حيث يصل عدد طلاب الثانوية العامة الذين خاضوا الامتحانات هذا العام أكثر من نصف مليون طالب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إعلان نتيجة الثانوية العامة2021، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني اعتبارا من 4 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى إعلان جدول الامتحانات خلال أيام.

ووفرت وزارة التربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة، مصادر التعليم والمنصات التعليمية لتدريب الطلاب على فهم مخرجات التعلم، وأن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي تمكن من وضع امتحانات تقيس مدى فهم الطلاب لنواتج التعلم.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

توفر جريدة الوطن نتيجة الثانوية العامة بشكل مجاني كامل عبر موقعها الرسمي، حيث سيتم الإعلان عبر الصفحات الرسمية لجريدة الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي.