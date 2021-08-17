كورونا اليوم: سبب الإصابة بكوفيد طويل الأمد.. وتحذير من خلط لقاحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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سبب الإصابة بكوفيد طويل الأمد

بعد أن حير العلماء كثيرا، كشف باحثون إن الإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا والمعروفة بكوفيد طويل الأمد، قد تكون ناتجة عن مضاعفات تخثر الدم غير الطبيعية للفيروس.

سر الإصابة بكوفيد طويل الأمد

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، اقترب الخبراء في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا خطوة واحدة من الإجابة عن السبب الحقيقي للإصابة بكوفيد طويل الأمد - ويقولون إن نظام تخثر الدم في الجسم "قد يكون متورطًا" في حدوث ذلك لمرضى المصابين بفيروس كورونا القاتل.

تحذير من خلط لقاحين

وفقًا لدراسة المجلس الهندي للبحوث الطبية، فإن خلط لقاحي كوفيشيلد وكوفاكسين آمن ويوفر مناعة أفضل، ومع ذلك يتم إجراء دراسات حول العالم لفهم ما إذا كان مزيج من لقاحين مختلفين يمكن أن يتفوق على جرعتين من نفس اللقاح، كما ينصح الخبراء بأن الخلط لا ينبغي أن يتم بشكل عشوائي ويجب أن يعتمد على قضايا متعددة.

وتعليقًا على دراسة المجلس الهندي للبحوث الطبية، قال رئيس معهد سيروم صانع لقاح كوفيشيلد في الهند، سايروس بونوالا، إن خلط لقاحين مختلفين يعد قرارًا محفوفًا بالمخاطر للغاية ويجب عدم تشجيعه، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

طبيب روسي يحذر من سرطان الرئة بعد الإصابة بـ "كوفيد-19"

حذر الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف من خطر الإصابة بالسرطان بنحو 14 مرة بعد "كوفيد-19"، جراء مضاعفة التليف الرئوي المنتشر في جسم المريض.

وكان مياسنيكوف، الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي المرموق قد عرض الحالات التي يمكن أن تؤدي فيها متلازمة ما بعد "كوفيد-19" إلى سرطان الرئة، حيث أشار إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد لها مظاهر سريرية مختلفة، لكن 25-30% من المصابين، والحاصلين على اختبارات إيجابية لـ "كوفيد-19"، ليس لديهم أية أعراض. مع ذلك، وفي حالات نادرة، وبعد شكل حاد من المرض، يحدث التليف الرئوي، وهو عملية تكوين نسيج ندبي في الرئتين، في مثل هذه الحالات المرضية، يزيد خطر الإصابة بالسرطان من 8 إلى 14 مرة، وفقا لروسيا اليوم.