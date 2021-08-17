إذا تعرضت لـ عضة كلب.. هذه الطريقة تحميك من العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

إذا اخترقت عضة كلب جلد الشخص، يمكن للبكتيريا من فم الحيوان أن تدخل الجسم وتسبب العدوى، فإن غسل الجرح جيدًا يمكن أن يزيل البكتيريا من الجسم ويساعد على منع العدوى.

أما إذا بقيت البكتيريا في الجسم، يمكن أن تسبب عدوى، مثل التيتانوس أو داء الكلب أو الإنتان، وفي بعض الحالات، يمكن أن تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفقًا لموقع Kompas.

-أعراض عدوى عضة الكلب

ويمكن أن تشمل أعراض عدوى عضة الكلب تورم واحمرار حول الجرح يستمر الألم لأكثر من 24 ساعة، وصعوبة نقل حرارة الجزء المصاب من الجسم حول الجرح.

كما تشمل علامات انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم الحمى اهتزاز التعرق الليلي.

-كيف يمكن منع العدوى؟

ولمنع العدوى في عضات الكلاب يجب على الناس غسل جروحهم في أسرع وقت ممكن، بعد ذلك، تتم معالجة الجروح الطفيفة فورًا عن طريق غسل الجرح بالصابون والماء الدافئ، والتأكد من تنظيف المنطقة جيدًا لتنظيف البكتيريا، ووضع كريم مضاد حيوي على الجرح، ثم لف ضمادة نظيفة حوله.

وحال إذا كان الجرح عميقًا جدًا، يمكن الضغط على قطعة قماش جافة ونظيفة بقوة على الجرح لوقف النزيف والتماس العناية الطبية على الفور وطلب المساعدة في حالات الطوارئ إذا كان النزيف لا يمكن السيطرة عليه أو أغمي على الشخص

-خطر حدوث مضاعفات

تحمل اللدغات على اليدين أو القدمين مخاطر أعلى للإصابة بالعدوى، فيمكن أن تكون بعض أنواع العدوى من عضات الكلاب خطيرة جدًا وتسبب مضاعفات، وبدون علاج، يمكن أن تكون هذه العدوى قاتلة.

وفيما يلي بعض مخاطر المضاعفات التي قد تحدث، إذا تعرض البعض إلى عضة كلب، فقد تظهر عليهم الأعراض التالية:

بثور حول الجرح، احمرار، تورم، وألم حول الجرح ناز من الجرح، حمى، قيء وإسهال، صداع، آلام المفاصل يمكن أن تظهر بين 1 و 14 بعد أيام من لدغة الكلب.

ويمكن أن تشمل مضاعفات عدوى البكتيريا الفشل الكلوي، نوبة قلبية، غرغرينا

-الإنتان

يمكن أن تؤدي لدغات الحيوانات غير المعالجة أحيانًا إلى تعفن الدم، والإنتان هو رد فعل شديد للعدوى ويمكن أن يهدد الحياة، وتشمل علامات الإنتان ما يلي:

-ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم

-ارتباك

-النعاس الشديد أثناء النهار

-ألم شديد أو انزعاج

فإذا اشتبه شخص ما في إصابته بالإنتان، فعليه التماس العناية الطبية على الفور، ليعالج الطبيب تعفن الدم بالمضادات الحيوية والسوائل الوريدية.

-داء الكلب

يمكن أن يصاب الناس بداء الكلب إذا عضهم كلب مصاب بداء الكلب، ونت الأعراض الأولى لداء الكلب:

-الصداع والحمى وأعراض أخرى شبيهة بالأنفلونزا

-ضعف

-الشعور بالحكة أو الوخز حول اللدغة

ويُعد داء الكلب قاتلاً إذا لم يحصل الشخص على العلاج، لذا يجب أن يرى الناس طبيبهم على الفور إذا اعتقدوا أن الكلب الذي عضهم قد يكون مصابًا بداء الكلب، فيمكن أن يعالج التطعيم ضد داء الكلب بعد التعرض للعدوى.

-التيتانوس

يمكن أن تتسبب عضات الكلاب في دخول بكتيريا التيتانوس إلى الجسم. تشمل أعراض التيتانوس ما يلي:

-تقلصات في الفك

-تشنجات عضلية، عادة في المعدة

-صعوبة في البلع

-تصلب العضلات

والتيتانوس هو عدوى خطيرة، فيحتاج الأشخاص المصابون بأعراض التيتانوس إلى عناية طبية فورية، خاصة وأنهم سيحتاجون إلى أدوية، مثل المضادات الحيوية، وكذلك لقاح.