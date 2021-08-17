7 معلومات عن عاشقة الزرع نادية زيتون: والدة 4 فنانات وحماة داعية مثير للجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة غزل داعبت بها الفنانة حلا شيحة، والدتها نادية زيتون، مدعومة بعدد من الصور الخاصة بها، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، متحدثةً عن كواليس العلاقة التي تربط بينهما، ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ربط الجمهور بين التشابه الكبير الذي يجمعهما.

وكتبت حلا شيحة، في رسالتها: «امي المُثمرة، حبيبتي ست الكل، كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة»، مشيدة بصفات والدتها: «طول عمرك يا أمي جميلة، وبتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة، أنتي اللي علمتينا نقول دايما سبحان الله، وفعلا سبحان الله، الله على جمال الكون بعنيكي يا أمي».

«حبيبتي ربنا يخليكي لينا، رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي، شفت ست قوية زرعت جوايا، أمل وأنا لو فيا حاجة حلوة، فهي منك يا حلوة»، بهذه العبارة، اختتمت الفنانة حلا شيحة، وصلة المدح في والدتها.

الكلمات الطيبة والرسالة التي تغزلت بها حلا شيحة، في والدتها، جعلت الجمهور يتفاعلون مع الصور وبادروا بالبحث عن أبرز المعلومات عن والداتها نادية زيتون، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عنها.

من هي نادية زيتون والدة حلا شيحة؟

- نادية زيتون من أصول لبنانية.

- والدة الفنانات حلا وهنا ومايا ورشا شيحة.

- زوجة الفنان التشكيلي المعروف أحمد شيحة.

- حماة الداعية الإسلامي معز مسعود، الذي ارتبط اسمه مؤخرا، بإثارة الجدل، بسبب تعدد زيجاته، خاصة من الوسط الفني.

- دائمًا ما يثني عليها بناتها خلال المناسبات والصور التي تظهر بها معهن.

- يجمع بين الأم نادية زيتون وابنتها الفنانة حلا شيحة، شبه كبير وتقارب في الملامح.

- يتابعها عبر حسابها على موقع إنستجرام آلاف من المتابعين، بينما هي تتابع 83 شخصا فقط من نجوم ونجمات الفن.

- يعتبر يوم 23 فبراير من كل عام، يوما مميزا للسيدة نادية زيتون، كونه يوافق عيد زواجها، فضلًا عن كونه يصادف أيضا، عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة.