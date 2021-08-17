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متصدرة لا تكلمني.. الفتيات أوائل الثانوية العامة: رياضة وعلوم وأدبي وحالات خاصة

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفتيات تتصدر الأوائل في نتيجة الثانوية العامة

سجلت الفتيات اليوم ملحمة نجاح دون تخطيط أو اتفاق، فتصدرن مشهد الفرح في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للإعلان عن مؤشرات النجاح، وأوائل الثانوية العامة، وكذلك للحديث عن إحصائيات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وكانت الأولى على شعبة علمي علوم فتاة، وشعبة علمي فتاة، وأيضا شعبة أدبي فتاة، وفي المكفوفين كانت فتاة أيضا هي الأولى، أما طلاب الدمج فتصدرت فتاة، والتخصص الوحيد الذي كانت فيه الفتاة في المركز الثاني هو مدارس المتفوقين.

تقدم الوطن نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط.

الأوائل على شعبة أدبي

تصدرت الفتيات القائمة العلمية في أول 5 مراكز، حيث تمكنت فريدة مؤمن إبراهيم من محافظة الإسكندرية، أن تتصدر قائمة الأوائل لطلاب الثانوية العامة 2021، بمجموع 388، وقد درست فريدة في مدرسة جان أنتيد للغات، وفي المركز الثاني حلت فتاة أيضا من محافظة الجيزة في جنى وائل محمد بمجموع 387، وفي في مدرسة رويال هاوس الخاصة، أما في المركز الثالث حلت سارة علاء محمد من محافظة الإسماعيلية بمجموع 386، وفي المركز الرابع جاءت آلاء علي من القاهرة بمجموع 385، من مدرسة الحرية، وفي المركز الخامس، رنا حسين محمود مدارس مصر الخاصة بمجموع 384 من محافظة الجيزة.

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الأولى على شعبة علمي رياضة

رغم أنها الوحيدة من ضمن العشر الأوائل في القاهرة، إلا أن عهد مصطفى السيد من الغربية، تمكنت من أن تكون الأولى على شعبتها علمي رياضة، بمجموع 404، من مدرسة مختار كامل الثانوية بنات، وتأتي بعدها فتاة في المركز الرابع مكرر مريم جرجس مجدي من المنيا بمجموع 400، من مدرسة الرسمية للغات مشتركة.

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الأوائل على شعبة علمي علوم

تصدرت الفتيات أول ثلاث مراكز في شعبة علمي علمي، حيث تربعت فاطمة محمد عبداللطيف، في المركز الأول بمجموع 404، وهي من محافظة الدقهلية، مدرسة بلقاس الثانوية بنات، وفي المركز الثاني حلت إيمان سعيد يونس من محافظة الإسكندرية، وفي المركز الثالث آية محمد علي من محافظة كفر الشيخ، مدرسة الشهيد هشام بركات، بمجموع 402. 

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أوائل الحالات الخاصة

تصدرت ميرنا منير من محافظة القاهرة، مدرسة النور والأمل مكفوفين الجمهورية ضمن الحالات الخاصة بمجموع وصل إلى 397.5، أما طلاب الدمج، فاستطاعت أسماء محمد محمد من الدقهلية أن تكون الأولى متفوقة على الشباب، بمجموع 408.

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ولعل الشعبة اولحيدة التي لم تتمكن الفتيات فيها من أن تكون في المركز الأول هو مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ولكن شهد حسن، من الإسكندرية احتلت المركز الثاني بمجموع 658.78.

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وبلغت نسبة النجاح في العام الحالي 74%، مقارنة بالعام الماضي 81%، وهي نسبة ممثالة للعام 2018.

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ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال دقائق على موقع الوطن لكل الطلاب.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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