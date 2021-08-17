الامارات | عند إعادة تسخين الأرز المطبوخ.. انتبه إلى هذه النصائح لأجل صحتك

شكرا لقرائتكم خبر عن عند إعادة تسخين الأرز المطبوخ.. انتبه إلى هذه النصائح لأجل صحتك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت خبيرة التغذية الألمانية سوزانا موريتس على ضرورة الانتباه إلى نقطة مهمة عند إعادة تسخين الأرز، وهي أن الأرز يحتوي على بكتيريا مكونة للأبواغ من نوع «باسيلس سيريس» (Bacillus cereus)، مشيرة إلى أن هذه الأبواغ لا يتم القضاء عليها أثناء طهي الأرز.

وأوضحت موريتس أن أبواغ هذه البكتيريا يمكن أن تؤدي في حال تخزين الأرز بشكل خاطئ إلى نشوء بكتيريا جديدة ذات مواد سامة، مشيرة إلى أن هذه البكتيريا تتكاثر سريعاً إذا ترك الأرز المطبوخ يبرد في درجة حرارة الغرفة أو عند إعادة تسخينه في درجة حرارة منخفضة.

وحذرت من أن تناول الأرز في هذه الحالة قد يؤدي إلى الإصابة بالغثيان والقيء والمغص والإسهال.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية، ينبغي الاحتفاظ بالأرز بشكل صحيح من خلال وضعه في الثلاجة سريعاً أو تسخينه في درجة حرارة تزيد عن 65 درجة مئوية، للحيلولة دون تكاثر البكتيريا. وعلى أي حال ينبغي تناول الأرز المطبوخ في غضون يوم واحد.

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