كيف تتعامل نفسيًا مع ابنك إذا حصل على مجموع ضعيف في الثانوية العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل.

وفي هذا الصدد يستعرض "الخليج 365"، كيف تتعامل نفسيًا مع ابنك إذا حصل على مجموع ضعيف، وفقا للدكتور محمد هاني استشاري العلاقات الأسرية والنفسية، لـ"الخليج 365".

- يجب تقبل الأسرة النتيجة أيا كانت بحالة من الرضا والقبول.

- إذا رأى الوالدان أن ابنهم تعرض للظلم، يمكنهم التظلم والكشف عن بعض المواد.

- تجنب توجيه اللوم للطالب.

- تجنب وصفه بأنه "فاشل" أو "مقصر".

- الابتعاد عن مقارنته بأقاربه أو أصدقائه الحاصلين على مجموع أعلى منه، حيث يتسبب ذلك له في الشعور بالإحباط.

- يحب عدم تركه جالسه لوحده في غرفته لفترات طويلة.

- من الأفضل التفكير معا في الخطوات المستقبلية القادمة.

- البحث عن الكلية المناسبة لمجموعه والتي يرغب في الالتحاق بها والتي سوف تساعده على تنمية مهاراته ومواهبة.

- تشجيع الابن بضرورة بدء صفحة جديدة، وهذا سيساعده على تجنب الاكتئاب.

- مساندة أسرة الطالب له تساعد على تأهيله نفسيًا.