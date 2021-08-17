رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم على موقع الوطن

القاهرة - سمر حسين - ماما

ينتظر مئات الطلاب اعلان نتيجة الثانوية العامة وسط حالة من الخوف والترقب، حيث يتم الإعلان عن النتيجة بعد قليل عقب انتهاء الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من إعلان أوائل الخريجين وتفاصيل نتيجة الثانوية العامة، فهى أول نتيجة للثانوية العامة بالنظام الجديد.

خدمة إلكترونية لطلبة الثانوية العامة 2021، تقدمها بوابة الوطن، وهى معرفة النتيجة عبر بوابة الوطن باستخدام لينك سريع للنتيجة، عن طريق الأسم ورقم الجلوس فقط قبل المواقع الاخرى.

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2021

وينتظر طلاب الثانوية العامة اعلان النتيجة بعد قليل وسط ترقب الطلاب، تقدم جريدة «الوطن»، عبر موقعها نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس ويمكن للطلاب تسجيل بياناتهم على أن تصلهم نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها.

موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حيث يحتوى الموقع على مربع يوضع داخله رقم جلوس الطالب ثم الضغط على كلمة بحث حتى تظهر النتيجة.

وتوفر جريدة الوطن نتيجة الثانوية العامة بشكل مجاني كامل عبر موقعها الرسمي حيث سيتم الإعلان عبر الصفحات الرسمية لجريدة الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي.

6 خطوات يتعرف الطالب على نتيجة الثانوية العامة

ويتمكن الطالب من التعرف على نتيجة الثانوية العامة في 6 خطوات بداية ادخال اسم الطالب رباعي، ثم ادخال رقم الجلوس، الخانه الثالثة اختيار الشعبة سواء علمية أو أدبية، ثم اختيار محافظة الطالب، وفي الخانة الخامسة على الطالب إدخال البريد الإلكتروني وفي السادسة يجب على الطالب إدخال رقم الهاتف المحمول، يضغط في النهاية على التسجيل.