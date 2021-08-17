لينك سريع نتيجة الثانوية العامة 2021 على الوطن برقم الجلوس والاسم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقدم بوابة الوطن خدمة إلكترونية لكافة طلبة الثانوية العامة 2021، وهي معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر بوابة الوطن باستخدام لينك سريع للنتيجة، عن طريق الاسم ورقم الجلوس فقط، يتمكن الطالبمن الحصول على نتيجته قبل كل المواقع الأخرى، حيث يعقد الدكتور طارق شوقي حاليا مؤتمرا صحفيا يعلن فيه أوائل الثانوية العامة، ومؤشرات ونسب النجاح، لطلبة الثانوية العامة 2021، ومن المنتظر إعلان نتيجة الثانوية العامة كلافة الطلاب بعد قليل في خلال ساعات قليلة، ترقبوا ظهورها على بوابة الوطن برقم الجلوس والاسم.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 على بوابة الوطن

تقدم بوابة الوطن نتيجة الثانوية العامة على الرابط.

وفي حوالي 6 خطوات يمكن للطالب أن يعرف نتيجته خلال ساعات، بداية يدخل اسم الطالب رباعي، ثم يدخل رقم الجلوس، الخانة الثالثة اختيار الشعبة سواء العلمية أو الأدبية، ثم اختيار محافظة الطالب، وفي الخانة الخامسة على الطالب إدخال البريد الإلكتروني، وفي السادسة، يجب على الطالب إدخال رقم الهاتف المحمول، ويضغط في النهاية على التسجيل.

ويقام حاليا مؤتمرا صحفيا لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وأعلنفيه مؤشرات النجاح، والأوائل على الشعب المختلفة، سواء علمي أو أدبي، وتصدرت الفيتات الشعب الثلاث، علمي علوم، علمي رياضة، أدبي، فيما لم يتمكن أي طالب من الحصول على نتيجة 100% والتي كانت منتشرة فيما مضى بل كان الطلاب يحصلون في بعض الأحيان على نتيجة 104%.

وتقم الوطن خلال ساعات قليلة نتيجة الثانوية العامة التي يترقبها الطلاب، وذلك بعد قليل عبر رابط سريع على بوابة الوطن، حيث يعيش الطلاب وأسرهم حالة من الخوف والترقب من نتيجة الثانوية العامة والتي تظهر بعد قليل بحسب وزير التربية والتعليم، ومن المقرر إعلان نتسيق الجامعات بعدها بفترة قليلة، وفي هذا التوقيت من كل عام ينتظر آلاف الطلاب نتيجتهم بفارغ الصبر.