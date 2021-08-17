رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم على موقع الوطن الآن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اقترب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة2021، المقرر أن تظهر على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب انتهاء البث المباشر لمؤتمر أوائل الثانوية العامة 2021، الذي يعقده الدكتور شوقي طارق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنقله القنوات التلفزيونية المختلفة.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم على موقع«الوطن» الآن.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

تُسهل «الوطن» وتتيح لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة عن طريق رقم الجلوس، عقب انتهاء مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مباشرة، الذي يعقده الدكتور طارق شوقي، الذي يتم إعلان النتيجة من خلاله من (هنا).

وإليك طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال قيام الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم إدخال الاسم الرباعي له، واختيار الشعبة التي يدرس بها، ومن ثم اختيار المحافظة التابع لها والإدارة التعليمية التي درس بها، وفقا للموقع الجغرافي للطلاب.

يتطلب من الطالب أن يقوم بكتابه عنوان البريد الإلكتروني الخاص به، حتى يستطع التسجيل، بخلاف إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب حتى يتم التسجيل.

وتكون الخطوة الأخيرة التي يجب أن يقوم بها الطالب هو الضغط على زر «تسجيل»، وذلك لتسجيل بياناته الكاملة والحصول على النتيجة الخاصة به.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 التفصيلية بالدرجات الكاملة، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح 74% في الثانوية العامة 2021.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن نظام التقييم الجديد نجح في فرز مستويات فهم الطلاب لنواتج التعلم وأعاد للثانوية العامة المصرية رونقها واحترامها.