5 سلوكيات يومية تعجل ظهور تجاعيد الوجه.. احذري الشمس والمرطبات

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع التقدم في العمر، يفقد الجسم الكولاجين، ما يؤدى إلى ظهور التجاعيد في الوجه والخطوط الدقيقة، لكن هناك بعض العادات السلبية، التي يساعد تجنبها على التخلص من تجاعيد الجبهة مع التقدم في العمر، بخلاف بعض الطرق التي تحمي الوجه، وتساهم في الحفاظ عليه مشدودا، بحسب «روسيا اليوم».

عادات تسبب تجاعيد الجبهة

التعرض المستمر للشمس:

التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، يتسبب في إلحاق الضرر بالبشرة، ما يؤدى إلى تسريع تلف الكولاجين وظهور علامات الشيخوخة، لكن استخدام واقي الشمس في يقلل من خطر الإصابة بالشيخوخة، وفقا للدكتورة سارة بيركنز، طبيبة أمراض جلدية في طب جامعة بيل.

الإجهاد:

يتسبب هرمون الإجهاد في ظهور التجاعيد، إذ يمكن أن يقلل من إنتاج الكولاجين، إلا أن الحصول على قسط كاف من النوم وتناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، يساعد على إدارة الإجهاد ومنع تفاقم الشيخوخة.

التدخين:

يؤدى التدخين إلى منع تدفق الأكسجين والمواد المغذية لخلايا الجلد، ما يسرع شيخوخة الجلد، ويسبب التجاعيد، وبالتالي ينصح بالتوقف الفوري عن التدخين، لتجنب الإصابة بالشيخوخة.

المرطبات:

استخدام المرطبات يؤدى إلى إصابة الجلد بالجفاف، وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل أكثر وضوحا، لذا ينصح بالتعامل بحذر مع المرطبات ومحاولة الاستعانة ببدائل طبيعية.

التقشير بالليزر:

يحذر الخبراء، من الاعتماد على الليزر في إزالة الطبقة الخارجية من الجلد، إذ يؤدي مع الوقت إلى ظهور الخطوط الدقيقة في الوجه.

طرق حماية الوجه من التجاعيد

البوتوكس:

يمكن لحقن البوتوكس تحسين مظهر التجاعيد، إذ تقلل من التجاعيد عن طريق إرخاء العضلات التي تؤدى إلى تعابير الوجه.

مضادات الأكسدة:

مضادات الأكسدة مثل فيتامين C، تساهم في علاج الجلد من التجاعيد التي تظهر مع التقدم في العمر، وتساعد على الحماية من ضرر الجذور الحرة، التي تسبب التجاعيد وفقدان مرونة البشرة.

الكريمات المضادة للتجاعيد:

تعد مادة الريتينول، من أكثر المكونات فعالية في مكافحة التجاعيد، إذ تعزز عملية تجدد خلايا الجلد، بالإضافة إلى تحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وبالتالي تضعف فرص ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.