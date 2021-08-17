حير العلماء كثيرا.. دراسة حديثة تكشف السبب الحقيقي للإصابة بكوفيد طويل الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن حير العلماء كثيرا، كشف باحثون إن الإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا والمعروفة بكوفيد طويل الأمد، قد تكون ناتجة عن مضاعفات تخثر الدم غير الطبيعية للفيروس.

ما هو كوفيد طول الأمد؟

أطلق العلماء على مئات الآلاف من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا، والذين يعانون من أعراض شديدة أو آثار جانبية بعد التعافي، المصابين بـ"كوفيد طويل الأمد"، حيث أبلغ العديد عن أعراض التعب المزمن والمشاكل الإدراكية.

أعراض كوفيد طول الأمد

له عدة أعراض مثل:

تساقط الشعر

ارتفاع في درجة الحرارة

الإسهال

إرهاق مستمر

ألم في الصدر

الأرق

الهلوسة

آفات الأصابع

قشعريرة

ارتباك

مشاكل في الإدراك

مشاكل في التنفس

آلام في العضلات أو الجسم

ارتفاع معدل ضربات القلب

القيء

وعانى مئات الآلاف من المرضى حول العالم من العدوى الأولية لفيروس كورونا، ومنهم من قضى عليه الفيروس بسبب كوفيد طويل الأمد بعد عدة أشهر من الإصابة بالتعب والصداع ومضاعفات أخرى.

سر الإصابة بكوفيد طويل الأمد

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، اقترب الخبراء في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا خطوة واحدة من الإجابة عن السبب الحقيقي للإصابة بكوفيد طويل الأمد - ويقولون إن نظام تخثر الدم في الجسم "قد يكون متورطًا" في حدوث ذلك لمرضى المصابين بفيروس كورونا القاتل.

وقال المؤلف المشارك للدراسة البروفيسور جيمس أودونيل: "إن فهم السبب الجذري للمرض هو الخطوة الأولى نحو تطوير علاج فعال، الملايين من الناس يتعاملون بالفعل مع أعراض متلازمة كوفيد الطويلة، وسيصاب المزيد من الناس بمرض كوفيد لفترة طويلة مع استمرار حدوث العدوى بين غير الملقحين".

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة مرضى مصابين بفيروس كورونا يصابون بجلطات دموية خطيرة، تم العثور أيضًا على المضاعفات غير العادية - التي يمكن أن تؤثر على الرئتين والأعضاء الحيوية الأخرى - في الأوعية الصغيرة.

العلماء غير متأكدين من سر تسبب الفيروس في حدوث جلطات، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون نتيجة رد فعل مناعي مفرط يسمى "عاصفة السيتوكين''، يقول آخرون إن الجلطات قد تكون نتيجة ثانوية للطريقة التي يغزو بها كوفيد جسم الإنسان.

وأضاف البروفيسور أودونيل، أخصائي أمراض الدم: "من الضروري أن نواصل دراسة هذه الحالة وتطوير علاجات فعالة".

يتعافى معظم مرضى الفيروس التاجي من المرض في غضون أسبوعين بعد تعرضهم للأعراض الخفيفة للسعال والحمى، لكن ينتهي المطاف بجزء بسيط من الناجين أن يصبحوا "مصابين بأعراض لفترات طويلة" في مواجهة مجموعة من الشكاوى، من آلام العضلات إلى الصداع.

يقدم البحث الجديد، الذي نُشر في مجلة التخثر، الأمل في إيجاد علاج لهذه الحالة.

ماذا قالت الدراسة

قام المسعفون بفحص 50 مريضًا يعانون من أعراض طويلة لـ كوفيد - وقارنوهم بـ 17 متطوعًا أصحاء، وكان متوسط عمر المرضى المصابين 50 عامًا وتم فحصهم تقريبًا بعد 10 أسابيع من الإصابة لأول مرة، تم أخذ عينات الدم من جميع المشاركين، مما سمح للباحثين بتحديد أي اختلافات رئيسية بين المجموعات.

تم تطبيع مستويات الالتهاب بين مرضى كوفيد لفترة طويلة، مما يشير إلى أن استجابة الجسم الطبيعية لمحاربة الفيروس لم تكن مسؤولة، لكن علامات التخثر - بعض المواد المعروف عنها أنها تلعب دورًا في التخثر - كانت لا تزال مرتفعة بين المجموعة المصابة.

وقال الباحثون إن المستويات كانت مرتفعة بشكل خاص بين المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى عندما أصيبوا بـ كوفيد لأول مرة.

وقالت الدكتورة هيلين فوجارتي، الباحثة الرئيسية، إن النتائج تشير إلى أن نظام التخثر قد يكون متورطًا في السبب الجذري للإصابة بكوفيد طويل الأمد.

واعترف الباحثون أيضًا باحتمال وجود ثغرات في دراستهم الصغيرة، ودعوا إلى إجراء تجارب أكبر لتوثيق الصلة.

دراسة أخرى تكشف السبب

كما زعم باحثون الشهر الماضي أن التغييرات التي طرأت على خلايا الدم بسبب فيروس كورونا قد تفسر سبب معاناة الكثير من المرضى من مرض كوفيد الطويل.

ووجد خبراء ألمان أن الفيروس يغير حجم وتيبس خلايا الدم الحمراء والبيضاء، مما يجعل من الصعب الحصول على الأكسجين والمواد المغذية في جميع أنحاء الجسم.

ووجدت دراستهم الصغيرة التي شملت 55 شخصًا أن هذه التغييرات يمكن أن تستمر لعدة أشهر، وهو ما قد يفسر سبب تحول العديد من مرضى كورونا إلى كوفيد طويل الأمد.