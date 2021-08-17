الثانوية ليست نهاية المطاف.. مشاهير ونوابغ كانوا أصحاب مجاميع قليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل.

وأعلنت وزارة التربية عقد بث مباشر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020م - 2021م.

ومع الإعلان عن النتيجة، يستعرض الخليج 365 أبرز المشاهير والنوابغ الذين حصلوا على مجموع قليل في الثانوية العامة.

أحمد زويل

حصل الدكتور زويل على الثانوية العامة بمجموع 80%، والتحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية وحصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في الكيمياء، وعمل معيدًا بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء، وسافر إلي الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في منحة دراسية، وحصل على درجة الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر وحصل على جائزة "نوبيل" في العلوم.

هاني عازر

المهندس المصري الشهير حصل على الثانوية العامة بمجموع 78.5%، وتم اختياره ضمن أقوي 50 شخصية في ألمانيا وهو أحد أكبر الخبراء في مجال حفر الأنفاق، أشرف على بناء العديد من الأنفاق في ألمانيا إضافة إلى كونه أحد أعضاء مجلس علماء مصر.

مجدي يعقوب

طبيب القلوب دكتور مجدي يعقوب، على مجموع 74% في الثانوية العامة، وأصبح طالبا بكلية الطب، وبعد تخرجه حصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن، ومنحته إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لقب سير أو فارس نظرا لمجهوداته الشهيرة في مجال جراحة القلب، كما حصل علي قلادة النيل، واستطاع يكون من أوائل أطباء القلب في العالم ليحصل على العديد من الأوسمة والدرجات العلمية الرفيعة.

فاروق الباز

حصل على مجموع 86% في الثانوية العامة، التحق بكلية العلوم ليصبح أحد أشهر العلماء في مجال الفضاء والعاملين في وكالة "ناسا"، كما حصل على العديد من الجوائز العلمية منها جائزة الاستحاق من الدرجة الأولى في مصر وجائزة الامتياز العلمي والتكنولوجي من وكالة "ناسا".

عصام حجي

حصل الدكتور عصام حجي على الثانوية العامة بمجموع 89%، وبعد ذلك أًصبح من أشهر علماء الفضاء في العالم، حيث يعمل بمعمل محركات الدفع الصاروخي بوكالة "ناسا"، إضافة لعمله كأستاذ لعلوم الفضاء في جامعة باريس بفرنسا، ما ساهم في اختياره كمستشار علمي لرئيس الجمهورية سابقًا، كما اختارته الجامعة العربية ومجلة "تايمز سنتبيتسبرج" الأمريكية ضمن أهم الشخصيات الفكرية في مصر والعالم العربي، وهو في الـ29 من عمره.

محمد صلاح

نجم ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم، حصل على 52% في الثانوية، ومع ذلك أصبح ضمن أشهر لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

عمرو دياب

المغني الشهير صاحب الـ60% في الثانوية العامة، التحق بأكاديمية الفنون قسم الموسيقى، ليصبح واحدا من أشهر نجوم الغناء العربي.

أحمد حلمي

الممثل الشهير أحمد حلمي، حصل في الثانوية العامة على مجموع 50%، لكنه أصبح أحد أبرز الفنانين المصريين الذين قدموا أعمالًا سينمائية كوميدية.