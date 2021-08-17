توقعات فلكية لنتيجة الثانوية العامة 2021: القوس على القمة والحسد يطارد 8 أبراج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من القلق والتوتر والترقب، تسيطر على طلاب الثانوية العامة، قبل ساعات من إعلان نتيجة الامتحانات، إذ تعتبر من المراحل المصيرية في مستقبل الطلاب والتي تحدد وجهتهم الجامعية والمهنية أيضا، وفي ذلك قدمت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عبر «هُن»، توقعات حظوظ الطلاب من خلال برجهم، قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

توقعات الأبراج إعلان نتيجة الثانوية العامة

برج الحمل:

لديه حظ جيد وينتظره أخبار سعيدة.

الثور:

سيكون هناك مفاجآت جميلة تعوض التعب.

الميزان:

انطلق ستسمع أخبار سعيدة مفرحة.

الأسد:

ستجد التقدير الذي تتمناه.

القوس:

ستكون مسيطر على القمة.

الجوزاء:

تحكم في انفعالاتك أمام المفاجآت.

السرطان:

لكل مجتهد نصيب.

العذراء:

قاوم التوتر وتجنب الصدام مع الأهل.

العقرب:

لا تتسرع في ردود الأفعال وراجع النتيجة جيدا.

الجدي:

ابتعدوا عن إظهار الفرحة لتجنب الحسد.

الدلو:

محاطين بالفرحة.

الحوت:

تماسك أمام المفاجآت.

أبراج عليها الحذر من الحسد

أكدت عبير فؤاد، أن هناك عدد من الأبراج معرضة للحسد، منها: الحمل، الجوزاء، الميزان، العذراء، الجدي، الدلو، الحوت، وبالأخص العقرب، إذ يتعرض مواليد هذا البرج للحسد بداية منذ يوم الإثنين.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

ينتظر طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، إعلان نتيجة الامتحانات، إذ يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة2021، والأوائل، اليوم، في مؤتمر صحفي.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

للحصول على نتيجة الثانوية العامة يجب القيام بالخطوات التالية:

الدخول على رابط جريدة «الوطن» للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

تسجيل الاسم الرباعي، ورقم الجلوس، الشعبة، المحافظة، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.

الضغط على «سجل الآن».

ستتاح النتيجة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، أعلن وزير التربية والتعليم، أنه جرى فتح تطبيقين على أجهزة التابلت مع طلاب الثانوية العامة، لمساعدة الطلاب في التعرف على نتيجة الثانوية العامة2021.