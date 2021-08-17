عملوا فرحهم في الملاهي.. قصة حب كوميدية بين حسن أبو الروس وزوجته: كاتب اسمها على الشراب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادتها تستقبل الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامجها«معكم» العرائس داخل الوسط الفني وخاصة الذين أحدثوا ضجة كبيرة ولقى حفل زفافهم تفاعل كبير من الجمهور، كحفل زفاف الفنان حسن أبو الروس وزوجته مصممة الأزياء غادة والي، للحديث عن كواليس الحفل المميز في مدينة الملاهي.

دخلوا الأستديو على«فسبة»

وخلال البرومو التشويقي للحلقة، دخل حسن أبو الروس وزوجته إلى الأستديو على«فسبة»، وعلى أغنية الفنان حسن أبو الروس«شيكالاستك»، وأغنية حفل الزفاف«كل الناس حلوة الإ انتي أحلى..كل الناس عامة إلا انتي خاصة».

وقالت الإعلامية منى الشاذلي، خلال تقديم العروسين:«العرض الكبير شيكالاستك ويدينج، كل الألعاب موجودة وكل الألوان والحاجات غير المتوقعة موجودة في الفرح، حسن وغادة، واللي بيتمرجحوا كانوا المعازيم».

وتحدث الثنائي خلال الحلقة عن كواليس علاقتهم وارتباطهم وزواجهم، قالوا:«خلاني أشوف الحياة بشكل تاني، لما شوفتها قولت جوزني البنت الحلوة دي، وكاتب اسمها على الشراب، كل شيئ كان مدروس متكتك».

وعن أغرب الكواليس التي حدثت في الفرح، قال العريس:«أحلى حاجة وأغربها لما شوفنا الأستاذة منى الشاذلي راكبة على الدودة في الفرح».

كواليس حفل حسن أبو الروس وغادة والي

وكان أحتفل الفنان حسن أبو الروس بزفافه من مصممة الأزياء غادة والي، بطريقة جديدة واستثنائية داخل مدينة ملاهي بإحدى المدن الجديدة في الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن والإعلام.

وضم حفل الزفاف نخبة من المشاهير، من بينهم بشرى، وأسماء جلال، وعلا رشدي، وليلى أحمد زاهر، وأسماء جلال، وباسم سمرة، ومصطفى درويش، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والإعلامية منى الشاذلي.

وكان شارك الفنان حسن أبو الروس، في مسلسل«بـ100 وش»، الذي عُرض في رمضان 2020، مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين وشريف دسوقي وعلا رشدي وإسلام إبراهيم.