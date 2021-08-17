لمحات من علاقة هنا الزاهد ووالدتها.. صفعتها على وجهها بسبب «فهمي» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد، محركات البحث «جوجل» واحتلت التريند، بعد الإعلان التشويقي والبرومو التي شاركته الإعلامية منى الشاذلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» التي تستضيف فيه الفنانة ووالدتها شيرين المنزلاوي، الذي يعد الظهور الإعلامي لها خلال البرامج والشاشات، التي يجمع بينهما شبه كبير في الملامح.

وتضمنت الحلقة كواليس ترويها الأم وابنتها الفنانة هنا الزاهد عن علاقتهما القائمة على الصداقة، وخلال الإعلان التشويقي للحلقة التي ستعرض في برنامج «معكم» قالت الإعلامية منى الشاذلي، خلال تقديمها للفنانة: «معنا ومعكم طرائف وحوادث هنا الزاهد».

وتضمنت الحلقة فقرات غنائية وألعاب طريفة جمعت بين الأم وابنتها هنا الزاهد، وكواليس من حياتها الأسرية، وقالت الفنانة:«اتخانقت خناقة كبيرة جدًا مع أحمد فهمي وسبتله البيت وقولتله هروح أقعد فترة الحجر عند ماما»، لترد والدتها:«أنا لطشتها قلم على وشها».

ضحك ولعب وبكاء

وخلال البرومو أظهر الفنانة هنا الزاهد وهي تدخل في نوبة بكاء شديدة، وقالت خلالها: «الواحد ساعات بيضحك بس هو بجد من جواه مضايق»، لترد والدتها:« عيطت عياط بسبب المرض الخبيث».

هنا الزاهد تروي كواليس من حياتها مع أحمد فهمي

وكانت الفنانة هنا الزاهد، تحدثت خلال برنامج «في البوكس»، عن أسرار وكواليس من حياتها الأسرية وعلاقتها بزوجها الفنان أحمد فهمي وتعاملها مع الخلافات والمشكلات التي تحدث بينهم، والتي كشفت إنها تنتهي بالبلوك وإغلاق التليفون في وجهه.

وانتهت «هنا» من تصوير حلقة خاصة بصحبة والدتها شيرين المنزلاوي في ظهورهما الأول معاً، رفقة الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة cbc، كما يظهر في الحلقة الفنان محمد كيلاني، وتغني هنا خلال الحلقة وتكشف العديد من الأسرار عن حياتها وعلاقتها بزوجها الفنان أحمد فهمي.