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الامارات | لقاحات كورونا لا تؤثر على الخصوبة أو الإنجاب.. بريطانيا تؤكد

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لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت هيئة طبية بريطانية أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب.

وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنه لا يوجد نمط من أي تقارير حتى الآن يشير إلى أن أياً من اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة تزيد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

وفي تحديث نشر أمس الاثنين، قالت الوكالة: «لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضافت أنه «لا يوجد نمط من التقارير يشير إلى أن أي من لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في المملكة المتحدة تزيد من خطر التشوهات الخلقية أو مضاعفات الولادة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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