8 طرق بسيطة تساعدك على خفض مستوى ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت" لأنه يزحف دون سابق إنذار. ويعد مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا من المهم الحفاظ عليه تحت السيطرة. ولحسن الحظ، يمكن عكس الحالة بسهولة عن طريق اتخاذ قرارات غذائية صحية.

وكشف الطبيب السويدي ماتس هالدين، ثماني طرق سهلة وبسيطة لتخفيض مستوى ضغط الدم لتجنب الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وقصور القلب والخرف وغيرها. ويكشف ثماني طرق بسيطة تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع.

1- ممارسة تمارين رياضية معتدلة، أو المشي لمدة نصف ساعة يوميا. هذه العملية تخفض خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم. ويمكن تقسيم النشاط الحركي إلى فترات قصيرة. فمثلا يمكن التجول ثلاث مرات في اليوم مدة كل منها 10 دقائق. ويفضل استخدام السلم بدلا من المصعد، إذا كان ذلك ممكنا.

2 - يساعد عداد الخطوات في الهاتف الذكي أو سوار اللياقة البدنية، على تتبع كثافة التمارين الرياضية. وإن المشي 10 آلاف خطوة في اليوم هو هدف صحي رائع.

3 - يؤثر الإجهاد سلبا في ضغط الدم. لذلك يجب أن يتعلم الشخص كيفية الاسترخاء للتخلص منه.

4- يوصي بعدم استخدام الهاتف والكمبيوتر والتلفزيون بين فترة وأخرى خلال اليوم لتجنب القلق.

5 - يساعد النوم الجيد لمدة سبع ساعات على استقرار مستوى ضغط الدم.

6 - يجب أن يكون تناول الطعام منتظما، ولكن ليس بإفراط. لأن هناك علاقة بين الوزن الزائد ومستوى ضغط الدم. أي يفضل الحد من كمية الطعام، ومن الأفضل اتباع النظام الغذائي المتوسطي: تناول زيت الزيتون، الفاصوليا والعدس والأسماك والمحار والخضروات والفواكه. ويجب الحد من تناول المواد الغذائية شبه الجاهزة والمصنعة والدهون المشبعة الموجودة بكميات كبيرة في النقانق ومنتجات الألبان عالية الدسم. يجب التقليل من استهلاك الملح، لأن الملح يؤثر في وظائف الكلى، وهذا بدوره يرفع من مستوى ضغط الدم.

7 - يجب الإقلاع عن التدخين، لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8 - كما يؤثر الكحول سلبا في ضغط الدم. لذلك يجب عدم الإفراط بتناول الكحول.