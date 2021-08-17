5 أسباب لظهور الخطوط البيضاء خلف الطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل لاحظت الممرات البيضاء التي ترسمها الطائرات عبر السماء عندما تحدق في السماء في يوم مشرق، ويمكنك غالبًا رؤية خطوط بيضاء متقاطعة خلفتها الطائرات، ولكن هل تساءلت يومًا كيف تتشكل ولماذا؟ هذا ما يوضحه موقع "finavia".

1. تتشكل الكونتريل عندما يتجمد البخار من المحركات:

تسمى المسارات التي خلفتها الطائرات رسميًا باسم "الكونتريل"، وهي اختصار لمسارات التركيز، حيث إنها تتشكل بشكل مشابه إلى حد ما.

وباختصار، تتشكل النفاثات عندما يتكثف بخار الماء في العادم من محركات الطائرة في قطرات الماء، والتي تتجمد بعد ذلك في جزيئات الجليد التي تشكل سحابة على شكل خط، وتشكل الشوائب الموجودة في العادم النفاث بعض الجسيمات التي تنمو عليها قطرات الماء قبل التجمد.

2. تحدث الكونتريل بشكل شائع على ارتفاعات عالية:

تعتبر درجة الحرارة والرطوبة أهم عوامل تكوين الكونتريل، وفي الغالب، تتشكل المسارات بواسطة طائرات نفاثة تطير على الارتفاع الصحيح، حوالي 25000 إلى 40000 قدم ، حيث يكون الهواء باردًا بدرجة كافية، وغالبًا ما تتشكل الممرات عند درجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

3. يمكن أن تبقى مسارات التركيز في السماء لساعات:

إذا لم يكن الهواء رطبًا جدًا، تختفي النفاثات من السماء بسرعة في دقائق معدودة، ومع ذلك، في الجو الرطب يمكنهم البقاء في الهواء لساعات.

4. قام الطيران العسكري بدراسة النفاثات لتفاديها:

كانت الكونتريل وكيفية تكوينها ذات أهمية خاصة للطيران العسكري، حيث تتطلب العديد من العمليات أن تظل الطائرة غير مكتشفة قدر الإمكان، على سبيل المثال، قد ترغب طائرات المراقبة في البقاء مخفية وبالتالي تجنب ترك أثر مرئي، وتم إجراء الدراسات العلمية الأولى حول تكوين الكرات خلال الحرب العالمية الثانية في ألمانيا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة.

5. لا يزال التأثير على المناخ محل خلاف:

لا يزال تأثير الكرات على مناخ الأرض غير واضح إلى حد ما، نظرًا لأن النفاثات تشكل أحيانًا غيومًا في الغلاف الجوي، فإنها يمكن أن تؤثر على توازن إشعاع الأرض، ومن ناحية أخرى، نظرًا لأن الكرات يمكن أن يكون لها تأثير الاحترار والتبريد، لم يتم التوصل بعد إلى إجماع علمي على تأثيرها.