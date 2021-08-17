9 حقائق عن مواليد برج الأسد.. «مش هيخون مراته ومابيسامحش اللي أذاه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل حاليًا مواليد برج الأسد بأعياد ميلادهم، ففي الفترة من بين 22 يوليو إلى 22 أغسطس، وهو البرج الذي يتميز بالسيطرة والنظام في أفكاره، كما أنه من الأبراج النارية، ويهتم الكثيرون بمعرفة الصفات التي تخصهم من خلال البرج الذي ينتمون إليه.

وعرض موقع «هن» بعضا من الحقائق والمعلومات المتعلقة بمواليد برج الأسد، وذلك وفقًا لحديث المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية.

كلمة تصف مواليد البرج

النظام

في الحب: ملوك الرومانسية

يتسم مواليد برج الأسد بالقوة والرومانسية، لكنه يحتاج أيضًا إلى التقدير والاحترام والاعتراف بالجميل، «يرفع من يحبه إلى سابع سما وأيضًا يمكن أن ينزله إلى سابع أرض».

اللون المناسب

من الأبراج النارية التي يناسبها الألوان الذهبي والأحمر والبرتقالي.

لو وقع في مشكلة

يستخدم أصحاب برج الأسد القوة في حل المشاكل، ويوظفون جميع جهود الآخرين من أجل مصلحتهم، وأيضا منظمون في أفكارهم.

لو جاله اكتئاب

عند وقوع أصحاب الأسد في مرحلة الاكتئاب، ممكن يضطر إلى الكذب حتى يصدقها.

لو غضب

نظرة تعالٍ ويشوبها شيء من الاحتقار، هو رد فعل برج الأسد من الشخص الذي أغضبه.

هيسامح؟

رغم أن مواليد الأسد يتصفون بالغرور والأنانية، لكن لديهم عطاء ويريدون المعاملة باحترام وألا يخطئ في حقه أحد، لذلك لن يتسامح مع الشخص المسيء إلا إذا عرضه لنفس الضرر الذي وقع عليه.

هيخون مراته؟

ملك الرومانسية هكذا يتسم مواليد برج الأسد، ومن الممكن أن يدخل في علاقات غير شرعية تحت اسم الرومانسية.

لما يكون أب

الأبناء هم نقطة ضعف رجل الأسد، ويتسم بالعطف والحنان على أولاده، ويحترم كرامتهم.